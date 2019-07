SLEEPWALK | Curta Metragem de Filipe Melo é a grande vencedora do Festival Ibérico de Cinema de Badajoz



SLEEPWALK arrecadou o prémio de Melhor Curta-Metragem, no passado dia 20 de Julho, na cerimónia de encerramento do Festival Ibérico de Cinema de Badajoz.



O filme realizado por Filipe Melo, que estreou no em Abril de 2018 no Indielisboa, estava em concurso com mais 35 curtas-metragens, 5 das quais portuguesa. O prémio foi atribuído pelo júri oficial do festival.



Esta é a segunda distinção do filme, que foi galardoado este ano com o Prémio Sophia de Melhor Curta-Metragem.



Teresa Sequeira

Força de Produção