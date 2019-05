Latinoamérica leva seus temas e lutas a Festival de Cinema de Cannes

Paris, (Prensa Latina) Latinoamérica levou alguns de seus temas e lutas mais atuais ao Festival de Cinema de Cannes, onde este fim de semana se projetaram os documentários ""A cordillera dos sonhos"" (Chile) e ""Que Seja Lei"" (Argentina).

Ambas fitas se apresentaram fora de competição mas foram acolhidas com entusiasmo pelo público assistente o evento, que celebra nessa cidade balneario do sul do França.

Em 'A cordillera dos sonhos', o chileno Patricio Guzmán, utiliza ande-os para adentrarse na história recente do país e em suas lembranças de infância, e contar episódios como o golpe de Estado de 1973 levado a cabo por Augusto Pinochet, bem como a repressão durante a ditadura.

O material fecha a trilogía de 'Nostalgia da luz' (2010) 'O botão de nácar' (2015), de um realizador que pese a viver em exílio desde aqueles anos, tem dedicado sua obra a seu país.

Por outro lado, a luta de milhares de argentinos por conseguir a legalización do aborto inundou o tapete vermelho de Cannes e chegou à grande tela, com o documentário 'Que Seja Lei', de Juan Solanas.

Prévio à apresentação, o diretor, parte da equipe de realização e dezenas de ativistas desfilaram pelo tapete vermelho com o lenço verde, que se converteu no símbolo de quem abogan nessa nação sul-americana por conseguir o 'aborto legal, seguro e gratuito'.

À iniciativa somaram-se figuras como o cineasta espanhol Pedro Almodóvar e a atriz Penélope cruz, quem também exibiram esse lenço.

Em Argentina, como em muitas outras nações da região, a interrupção da gravidez só está permitida em caso de violação, ou se representa um perigo para a vida da mulher.

A batalha pela legalización tem mobilizado a milhares de argentinos, uma luta refletida no documentário.

O Festival de Cannes, um dos mais prestigiosos de seu tipo no mundo, começou na terça-feira última e se estenderá até o 25 de maio.

http://www.patrialatina.com.br/latinoamerica-leva-seus-temas-e-lutas-a-festival-de-cinema-de-cannes/