Apresentação de livro Dia 25 de Abril

No próximo dia 25 de Abril com satisfação recebemos nas nossas instalações, a apresentação do livro "Correntes da Utopia" da autoria do nosso associado António Baptista.



Pel' A Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal

Foto: Por Henrique Matos - Fotografia própria, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5159584