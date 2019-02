Quando voam as cegonhas é o nosso primeiro lançamento do ano em DVD!



Dirigido por Mikhail Kalatozov, o filme ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 1958.



A edição em DVD é a partir de matriz restaurada no Mosfilm em 2017, e

as legendas, como em todos os nossos produtos, são traduzidas direto do russo.





O filme estará disponível nas lojas e sites a partir do dia 08/03/19.

