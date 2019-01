Fábrica Robinson - Portalegre

Os Verdes e Ministra da Cultura com reunião já marcada para quarta-feira

No seguimento da denúncia feita pel´Os Verdes da demolição de um edifício, que funcionou como armazém de cortiça granulada, da fábrica Robinson em Portalegre, património classificado de interesse público, e de outras intervenções de gestão que têm vindo a acontecer e que o PEV considera lesivas à preservação e valorização daquele património como um todo e para o bem da cidade, Os Verdes vão ter, no quadro das reuniões bilaterais com o Governo, uma reunião com a Ministra da Cultura.

Esta é uma reunião de urgência, marcada para a próxima quarta-feira, dia 23 de janeiro - que poderá até ser antecipada - que servirá para abordar esta questão e ver a responsabilidade e as medidas que o Ministério vai tomar para dar cumprimento à Resolução da Assembleia da República. Na terça-feira, dia 29 de janeiro, o deputado de Os Verdes José Luís Ferreira, em visita ao Distrito, deslocar-se-á à Robinson.

O Partido Ecologista "Os Verdes"