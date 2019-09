Seminário discute o papel das Organizações da Sociedade Civil na construção da democracia no Brasil



Seminário discute o papel das Organizações da Sociedade Civil na construção da democracia no Brasil

quinta-feira, 12 de Setembro de 2019

Direto do ISA

Share

Encontro vai acontecer em outubro, no Sesc Consolação (SP), e faz parte das comemorações de 25 anos da Ação Educativa e do Instituto Socioambiental (ISA)



A Ação Educativa, o Instituto Socioambiental (ISA) e o Sesc-SP vão promover nos dias 1 e 2 de outubro, no Sesc Consolação, o seminário "Organizações da Sociedade Civil e Democracia no Brasil - 25 anos da Ação Educativa e do Instituto Socioambiental". O evento é gratuito e as inscrições já estão abertas.



O objetivo do encontro é reunir pessoas cujo trabalho tem sido relevante para o fortalecimento da sociedade civil organizada, bem como para o fortalecimento da democracia brasileira, tendo como pano de fundo o trabalho realizado pela Ação Educativa e o Instituto Socioambiental, por ocasião das celebrações dos seus 25 anos.

Entre os temas do seminário estão a relação da sociedade civil com a esfera pública; como as organizações da sociedade civil dialogam com o Estado e com o mercado; como se dá a produção de conhecimento nas organizações da sociedade civil em parceria com as universidades; como estas organizações promovem a conexão entre floresta e cidade.

“O seminário discute a relevância e os desafios das organizações da sociedade civil na conjuntura atual de perda de direitos e ameaças à democracia", diz Sérgio Haddad, coordenador de projetos especiais e membro do colegiado de coordenação da Ação Educativa.



Para André Villas-Bôas, secretário executivo do ISA, este debate é fundamental e necessário para enfrentarmos o momento de crise pelo qual passa o Brasil. "As organizações da sociedade civil sempre foram atores centrais na conquista e manutenção de direitos. Debater o papel destas instituições no contexto atual é renovar a vocação democrática que sempre nos acompanhou".



A Ação Educativa e o Instituto Socioambiental (ISA) nasceram no Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), organização que nas décadas de 1970 e 1980 participou da luta pela redemocratização do país, apoiando a formação de movimentos populares. Quando o Cedi encerrou suas atividades, depois de 20 anos de atuação, pessoas que historicamente trabalharam para defender os direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais do Brasil formaram o ISA, e a equipe que atuava com educação fundou a Ação Educativa.



Confira a programação completa do Seminário:

Serviço:

O que: Organizações da Sociedade Civil e Democracia no Brasil - 25 anos da Ação Educativa e do Instituto Socioambiental

Quando: 1 e 2 de outubro, terça- feira das 14h às 21h; quarta-feira das 10h às 19h30

Onde: Sesc Consolação - Teatro Anchieta | R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque

Ingressos: Grátis - Inscreva-se aqui > http://bit.ly/InscricoesOSCsDemocracia

Lotação: 280 lugares por dia



Assessoria de Imprensa Sesc Consolação

Carlos Daniel Dereste

Tel.: 11 3234-3043

imprensa@consolacao.sescsp.org.br

Ação Educativa

CEDI

ISA

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/seminario-discute-o-papel-das-organizacoes-da-sociedade-civil-na-construcao-da-democracia-no-brasil