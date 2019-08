Teatro Molière realizará 'Sextas Quentes' com performance teatral e bate-papo sobre sexualidade

O Teatro Molière, em parceria com o Club Pinguinho e a sexóloga Magali Tourinho, realizará "Sextas Quentes" a cada sexta-feira dos meses de agosto a dezembro, promovendo um encontro com drinks, performance teatral e bate-papo sobre sexualidade para diferentes públicos.

Na próxima sexta-feira (23) o projeto estreia com o tema "Libido e Sedução", voltado para o público feminino. Após um drink de boas-vindas, o público assistirá a uma performance teatral que abordará teatro, música, leveza e humor, quebrando o gelo para o bate-papo com a sexóloga em seguida. O público poderá fazer perguntas e compartilhar histórias nesse momento que pretende desmitificar tabus e valorizar essa instância da vida humana tão importante para o desenvolvimento e realização pessoal. A vida sexual saudável contribui para o desenvolvimento do indivíduo e, por esse motivo, merece ser valorizado e discutido amplamente.

O tema do primeiro evento é direcionado às mulheres, contudo os homens também são convidados a participar em companhia de suas parceiras. Ao longo do projeto, serão contemplados outros públicos, como o masculino, adolescente e LGBTQI+.

Confira a programação:

19h - Welcome drink com a Vips Eventos

20h - Performance teatral produzida pelo Grupo Teca com o tema da noite: "Libido e Sedução"

20h40 - Bate-papo com a sexóloga Magali Tourinho

21h20 - Encerramento com sorteios

Com investimento de R$ 70, as inscrições podem ser feitas por meio do site www.clubpinguinho.com.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: (71) 99919-4203.

(Fotos: Beatriz Galvão/ Divulgação)