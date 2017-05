Evandro Vieira o Padrinho dos Garis que da um show no Carnaval de São Paulo

Com 23 anos e 1,80 de altura, o paulistano Evandro Vieira é formado em dança pela Anhembi Morumbi, e também especialização em dança pela Etec de São Paulo.



O jovem dançarino trabalha em academia ministrando aulas de ritmos e também presta serviços para a produtora artística Relíquia Castig Produções. Entre os trabalhos executados na televisão, teve uma participação na novela 'Escrava Mãe', exibida em 2016 na Record, atuou ao lado do humorista Ivo Holanda como coadjuvante na pegadinha da tocha olímpica 2016, exibida no Programa de Silvio Santos no SBT e recentemente gravou participação em uma série para um canal da tv a cabo, que será exibida em breve.



Com inspiração no foco profissional na cantora Ludmilla, que lutou muito para conquistar tudo o que possui até hoje, Evandro gosta nos momentos de lazer de ler livros de auto ajuda e perseverança, além de praticar corridas, porém o que mais lhe agrada é preparar as coreografias que irá passar em suas aulas.



Apaixonado pelo carnaval, um grande orgulho na vida do jovem dançarino, foi quando teve a sua dança e o samba no pé reconhecido e foi convidado no ano de 2015 para ser o Padrinho dos Garis do Carnaval de São Paulo, onde após o desfile de cada uma das 22 agremiações, entre o grupo especial e do acesso, a ala atravessa a passarela limpando a pista, enquanto que Evandro vem sambando, encantando a todos com muito carisma e fazendo a alegria do público presente na arquibancada ao lado da Rainha dos Garis.



Crédito das Fotos: Divulgação