Protocolo da Universidade de Lisboa com o MUDE - Museu do Design

A ULisboa e o MUDE celebraram um acordo que estabelece a disponibilidade do Palácio Calheta, sito no Jardim Botânico Tropical, em Belém, para, durante um ano, acolher iniciativas do MUDE. As duas instituições concordam em desenvolver em parceria três exposições com um programa de atividades paralelas:

- It's a new dawn, it's a new day, it's a new world (8 abril - 25 junho)

- Como se pronuncia design em português - Brasil hoje (15 julho - 8 outubro)

- Navegar é preciso. fluxos entre Portugal e Brasil (21 outubro 2017 - 4 fevereiro 2018).

Este programa expositivo integra a programação do MUDE FORA DE PORTAS 2017, analisam as relações do design e da cultura material dos dois lados do Atlântico Sul, dando particular enfoque à relação Portugal-Brasil, sem esquecer o restante continente sul-americano. Esta programação integra a Programação de Lisboa, Capital ibero-americana de Cultura 2017 e recebe o financiamento do Turismo de Portugal, IP.

A ULisboa passou a integrar, a partir de 1 de agosto de 2015, o ex- Instituto de Investigação Científica Tropical. O Jardim Botânico Tropical passou desde então a integrar esta universidade. Sucede que o Centro Cultural de Belém tinha desenvolvido previamente a essa data um programa de intervenção alargado na área Belém-Ajuda, de grande minúcia e elevada qualidade, que considerava a intervenção de remodelação e reestruturação do Jardim Botânico Tropical. Este programa de intervenção, facultado pelo CCB à ULisboa, está a ser apreciado no sentido da definição de prioridades e programação financeira correspondente. O Jardim Botânico Tropical acolherá, ao longo dos próximos anos, um conjunto de alterações importantes, e que em muito melhorarão a oferta do jardim aos inúmeros visitantes que o procuram.