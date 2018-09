Clipe da música "Perigosa" de Lolla chega a quase 150 mil visualizações no Youtub

Clipe da música "Perigosa" de Lolla chega a quase 150 mil visualizações no Youtube

O vídeo foi lançado no dia 8

O clipe Perigosa de Lolla já ultrapassa 140 mil visualizações no Youtube. Lançado no último dia 08, o vídeo também está dando o que falar nas redes sociais, sendo muito elogiado.

A produção foi gravada no Mirante do Arvrão no Vidigal, local que a artista conheceu e se encantou. Aliás, a cantora inverteu a ordem na concepção do vídeo. Diferente do que normalmente acontece, a ruiva primeiro pensou na ambientação do clipe e, posteriormente, na música que combinaria com ele. A primeira parte do makig off está disponível e a segunda será disponibilizado no canal de Lolla no Youtube.

"Me encantei pelo lugar. Queria fazer alguma produção lá, só não sabia como. E depois, eu quis algo fosse eu, que representasse meus sentimentos e sensações. Minha inspiração para isto foi 'Dangerous Woman', de Ariana Grande. Fiquei muito orgulhosa do resultado. Estou muito feliz e espero que as pessoas gostem também", disse a jovem.

Conhecida na comunidade LGBTI, da qual faz parte, Lolla, já se apresentou em diversas boates gays do Rio e São Paulo. Agora, a cantora espera que "Perigosa" lhe abra novos horizontes.

"Nos últimos anos, presenciamos várias drag queens, como Pabllo Vittar, Glória Groove, entre outras, deixarem de ser artistas restritas a nichos e entrarem pro mainstream. O público LGBTI é minha base, mas faço música para todos. Quero levar meu som para todos", disse a artista de 23 anos.

Cursando Pedagogia na UERJ, a ruiva além de ser ativista da diversidade sexual, é engajada com causas sociais, defensora dos animais e de bandeiras do feminismo. Em suas redes sociais, é possível ver o engajamento da jovem, que já foi cover da banda mexicana RBD.

https://www.youtube.com/watch?v=vSHBOcx_MhA&feature=share



Foto Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista