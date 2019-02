O PEV Quer Regulamentada a Profissão de Operador de Call Center

O Partido Ecologista Os Verdes entregou na Assembleia da República um Projeto de Resolução onde Recomenda ao Governo que proceda à criação e regulamentação da profissão de operador de call center, reconhecendo as adequadas categorias profissionais e salvaguardando os direitos e a dignificação dos trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito ao horário de trabalho, às condições de pausa e de saúde e higiene no trabalho,assegurando que as empresas garantem a necessária formação especializada e remunerada aos operadores de call center, que realize uma ação inspetiva nos call centers, com vista a garantir o cumprimento da lei e a fiscalizar as respetivas condições de trabalho e elabore e divulgue um relatório sobre as condições desses locais de trabalho

O Grupo Parlamentar Os Verdes

