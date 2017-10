Produzido pelo consagrado produtor musical Pezinho, Grupo Haridady grava primeiro CD

Após o sucesso com o vídeo clipe da música "Vai Me Procurar" contendo a participação da modelo e atriz Bárbara Evans, o Grupo Haridady composto pelos integrantes Rafa, Leo, Pety e Luizinho, estão finalizando o mais novo CD que está sendo produzido e dirigido por Pezinho, consagrado produtor musical do samba, onde os músicos estão mais do que prontos para mostrarem o talento que possuem.



Com música sendo veiculada nas rádios de todo o Brasil, e vários shows agendados, o jovem grupo de samba e pagode está dando o que falar, e recentemente gravaram participação no Programa 'Luciana By Night', apresentado por Luciana Gimenez e também no Programa 'O Céu é o Limite', apresentado por Marcelo Carvalho, ambos na RedeTv, além do Programa '+ Show' apresentado por Danny Pink na Rede Vida, entre outros.

O vídeo clipe com a participação de Bárbara Evans, foi gravado em um parque de diversões na capital paulistana, e contou com a direção da Tieri Filmes e roteiro da RL Assessoria.

Confira abaixo o vídeo clipe: https://m.youtube.com/watch?v=scVaGOY-mkQ

Renato Cipriano

Assessor de Imprensa