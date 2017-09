Porto - Conversa Ecologista de Setembro - Questões Sociais do Porto

Em tempo de eleições autárquicas a Conversa Ecologista de Setembro dedica-se às "Questões Sociais da Cidade do Porto". Um tema abrangente que necessita de uma reflexão profunda com todos.

Dia 18 de Setembro, segunda-feira, às 21h, na sede do Partido Ecologista Os Verde no Porto.

Esta iniciativa conta com personalidades reconhecidas da cidade do Porto, Ilda Figueiredo, Candidata da CDU à Presidência da Câmara Municipal do Porto e José António Pinto, segundo candidato da CDU à Câmara Municipal de Gondomar.

O Partido Ecologista "Os Verdes"