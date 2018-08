Soberania, petróleo, economia e geopolítica em debate no Clube de Engenharia



Por iniciativa da AEPET, em parceria com AFBNDES, Crea-RJ e Clube de Engenharia, terá início no próximo dia 24 de agosto o ciclo de palestras com professores do Programa de Pós-graduação em Economia Política Internacional, da UFRJ, entre eles Maurício Metri e Franklin, que falarão sobre temas mais do que relevantes na atual conjuntura, como geopolítica, petróleo e soberania.



Os encontros ocorrerão no Clube de Engenharia (Av. Rio Branco, 124/20º andar, no Centro do Rio)



A programação segue até novembro. O evento é gratuito e as inscrições serão feitas no local, mas as vagas são limitadas. Portanto, fique atento!

Clique aqui para ver a programação completa