SLEEPWALK, de Filipe Melo, estreia online esta Quinta-Feira





A mais recente curta-metragem de Filipe Melo tem estreia online marcada para próxima Quinta-Feira, 19 de Março. O filme ficará disponível para visualização gratuita na página de YouTube do realizador a partir das 21h30.

O filme, rodado nos EUA no Outono de 2017, teve estreia nacional no festival IndieLisboa, em Abril de 2018, e desde então tem feito o percurso dos festivais nacionais e internacionais, tendo sido distinguido com o Prémio Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema, para melhor curta-metragem (edição de 2019), o Prémio Onofre de melhor curta-metragem no Festival de Cinema Ibérico de Badajoz e uma menção especial do júri do prémio da Amnistia Internacional do Festival Corto Dorico em Itália, entre outras distinções.

No passado Sábado, teve estreia na televisão nacional no programa Cinemax da RTP2.

E porque Quinta-Feira é dia de estreia, Sleepwalk fica finalmente disponível online já esta semana, às 21.30 de dia 19.

Para ver, basta seguir o link: https://youtu.be/kLJR7xLNdKk



Descarregue AQUI todas as informações sobre o filme, imagens, fotografias, e restantes materiais de apoio.