Sociedade de Investimento Focada em África mantém destaque no sector eléctrico em África

Simpósio destaca os principais factores e o potencial de crescimento do sector energético africano

O grupo Quantum Global examina oportunidades de investimento no sector de energia em África

17 de Janeiro de 2017, Luanda, Angola -A Quantum Global Group, sociedade de investimento focada em África, realizou seu quarto Simpósio Consultivo, onde abordou o potencial transformador e as oportunidades de investimento em todo o sector energético africano.

O Simpósio foi inaugurado pelo recém nomeado Vice-Presidente do Conselho Consultivo e advogado de destaque suíço, Dr. Thomas Ladner, que apresentou o Dr. Cheick Diarra, Presidente da African Legal Network e ex-Primeiro-Ministro do Mali, que também se juntou recentemente ao Conselho Consultivo da Quantum Global.

O painel apresentou alguns dos principais profissionais comerciais de energia de África, incluindo Agatha Nnaji, Directora da Geometric Power na Nigéria, Graham Smith, Vice-presidente para Business Development na Off - Grid Electric em Tanzânia e Mutiu Summonu, Presidente da Julius Berger e ex-presidente da Shell na Nigéria.

A sessão foi moderada pelo Professor Mthuli Ncube, Chefe de Pesquisa do Grupo, orador público especializado e cuja experiência passada como Economista Chefe e Vice-Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB) lhe permitiu examinar os principais motores e soluções para o crescimento no sector da energia em África.

No início, os oradores definiram o tom sobre o sector energético de África antes de abordar os principais temas em discussão, que foram os Custos, Tendências e Perspectivas de Crescimento da Infra-estrutura de Energia, Governo e Apoio Institucional, bem como as Oportunidades e Desafios para os investidores.

O Sr. Smith manteve o foco no mercado energético da África Oriental. Sua empresa, a Off-Grid Electric concentra-se em fornecer, principalmente energia solar para as famílias com acesso caro, precário ou sem acesso às redes de energia. Ele mencionou que o sistema de regulação nesta região tem muitos aspectos positivos, e que países bem regulados, como a Tanzânia e Ruanda, com mercados imperfeitos e oportunidades que facilitam os investidores estrangeiros, estão se concentrando na oferta fora da rede, "off grid". O Sr. Sunmonu concordando com o Sr. Smith referiu: "os investidores devem reconhecer a significativa oportunidade para soluções fora da rede "off grid", de energia em África e deve ser incentivada mais investigação nessa área."

O painel continuou discutindo sobre a implementação governamental e institucional de regimes legais, regulatórios e políticos para o desenvolvimento de projectos de energia em África. De acordo com o Sr. Sunmonu - que falou de sua extensiva experiência no sector do petróleo e gás da Nigéria - disse que os investimentos no sector de energia requerem colaboração significativa entre o governo e os investidores porque nenhum lado tem capital suficiente para implementar soluções por atacado por conta própria. Acrescentando que : "quando um investidor vem de uma economia orientada pelo mercado para uma economia impulsionada pelo governo, deve-se investir tempo suficiente para entender a sensibilidade nacional dos mercados em que operam."

O Professor Ncube mudou a discussão para o clima de investidores em África, onde a Sra. Nnaji contribuiu com uma recomendação chave de sua experiência como investidora no sector energético da Nigéria, através da empresa de desenvolvimento de energia Geometric Power - que investiu em infra-estrutura de tecnologia de gás, geração de energia e distribuição, incluindo a geração e fornecimento de energia eléctrica para a cidade

industrial de Aba, no estado de Abia, na Nigéria (e seus arredores), através do Projecto de Energia Integrada Aba. Ela comentou que seguindo a privatização da Nigéria de activos : "investidores estrangeiros experientes são fundamentais para desbloquear os desafios energéticos da Nigéria e exigir um reforço da política nacional para criar um ambiente propício para os investidores."

A sessão concluiu com as observações finais do Professor Ncube, que reconheceu a necessidade de os governos fornecerem uma regulamentação sólida para os investidores estrangeiros atenderem à crescente demanda de energia em África. Os comentários do Professor Ncube foram combinados com as considerações de encerramento do Dr. Ladner, quem declarou: "é importante para os investidores estrangeiros, que os governos africanos criem um ambiente propício. A África tem um vasto potencial como ultimo mercado fronteira do mundo para transformar o seu sector energético através de suficientes investimentos no longo prazo. Isso, por sua vez, promoverá o desenvolvimento económico."

Sobre a Quantum Global

A Quantum Global é um grupo internacional de empresas que operam nas áreas de investimentos de capital privado, gestão de investimentos, gestão de riqueza privada, bem como na pesquisa macroeconómica e modelagem econométrica. O sector de private equity da Quantum Global gere uma família de fundos destinados ao investimento directo em África nos sectores da Agricultura, Saúde, Hotelaria, Infraestrutura, Mineração e Silvicultura, bem como um fundo de acções estruturadas. A nossa equipa combina um histórico sólido e experiência comprovada para identificar e executar oportunidades de investimentos exclusivos com o foco em África. A Quantum Global trabalha em estreita parceria com os principais stakeholders para maximizar o valor do investimento e dos retornos através de uma gestão activa e criação de valor. Para mais informação, visite www.quantumglobalgroup.com.