Lançam em Índia fármaco Itolizumab para tratar a Covid-19

Nova Delhi, 15 jul (Prensa Latina) A companhia biofarmacêutica Biocon destacou hoje o lançamento do fármaco Itolizumab, desenvolvido pelo Centro de Imunologia Molecular de Cuba para o tratamento de pacientes graves com a Covid-19.

Biocon obteve recentemente a aprovação do Controlador Geral de Drogas da Índia com vistas a comercializar este fármaco contra a psoríases em placas Itolizumab (Alzumab) para seu uso de emergência na Índia nos pacientes graves da Covid-19.



A aprovação é à solução injetável do medicamento para tratar a síndrome de libertação de citoquinas em pacientes com síndrome de dificuldade respiratória aguda de moderada a severa com a Covid-19, indicou o portal Pharmaceutical Technology.



O medicamento Itolizumab é uma molécula que desenvolveu o Centro de Imunologia Molecular de Havana para o tratamento de linfomas e leucemias.



Prêmio Nacional da Academia de Ciências de Cuba em 2014, o anticorpo monoclonal humanizado faz parte do protocolo de atenção médica à Covid-19 na ilha caribenha.



Credor em 2015 da Medalha de Ouro da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, dito anticorpo é capaz de bloquear a proliferação e ativação dos linfócitos-T, pelo que se comporta como um imunomodulador.



Com o emprego deste fármaco, o 60 por cento dos pacientes graves e críticos recuperam a função respiratória e sobrevivem a estes estádios de gravidade.



A empresa índia obteve a licença do medicamento como um ativo em etapa temporã e a equipe científica da companhia começou a desenvolver o anticorpo para doenças auto-imunes em 2006 na Índia.



Mais tarde, após estudos exitosos com pacientes, o medicamento foi aprovado para sua comercialização na Índia para a tratar a psoríases em placas em 2013 baixo a marca Alzumab.



O fármaco inibe a produção de citosinas pró-inflamatórios, que conduz à síndrome de dificuldade respiratória aguda e falha multiorgânica nos pacientes com a Covid-19.



Outro fármaco cubano no tratamento da Covid-19 é o antiviral Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, comercializado internacionalmente baixo o nome de Heberon e que gera interesse em mais de 80 países.



A presidenta executiva de Biocon, Kiran Mazumdar-Shaw, disse no lugar site dessa empresa que o mecanismo de ação único do Itolizumab o convertia em um candidato ideal para tratar a tormenta de citoquinas, que é uma das principais causas de morte pela Covid-19.



Mazumdar-Shaw afirmou que lhe orgulha o resultado exitoso do estudo fundamental realizado com o inovador anticorpo monoclonal imunomodulador. Itolizumab, e que este produto biológico 'de primeira classe' salvará vidas e ajudará a reduzir a taxa de mortalidade na Índia.



