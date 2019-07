Foro de São Paulo debaterá diálogo político na Venezuela

Caracas, (Prensa Latina) A XXV edição do Foro de São Paulo incluirá em seus debates o processo de diálogo entre os principais atores políticos da Venezuela, assegurou hoje o membro do Partido Socialista Unido Roy Daza.

'Ums das propostas que vai trazer o encontro é precisamente o aprofundamento dessa iniciativa diplomática e política que, por suposto, nós aplaudimos', precisou o também integrante da Comissão de Assuntos Internacionais da denominada tolda vermelha.

A reunião, prevista entre 25 e 28 deste mês em Caracas, deverá ser palco de denúncia do impacto da agressão econômica e multiforme imposta pelo Governo dos Estados Unidos contra a Venezuela, Cuba e Nicarágua, indicou.

Por outro lado, o Foro apresentará as contradições do denominado Grupo de Lima com respeito à declaração da região como zona de paz pela Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos.

Nesta tribuna se abordarão as ameaças de invasão militar que Washington mantém sobre o país, assinalou Daza nesse sentido.

Até a data mais de 700 delegados estrangeiros ratificaram sua presença e espera-se uma quantidade ainda maior nas próximas duas semanas.

'Contamos com a confirmação de partidos políticos progressistas da África, de países árabes, de importantes organizações políticas da Ásia e do Partido de Esquerda Europeu, federação de 28 partidos', anunciou o dirigente.

De acordo com os organizadores, estima-se a assistência de 250 delegados do Partido Socialista Unido da Venezuela, do Grande Pólo Patriótico Simón Bolívar bem como outros movimentos políticos e sociais da Venezuela.

