Ilustração e dança para pais e filhos

Com Ana Biscaia e Leonor Barata, encerram temporada dos Sábados para a infância

Ana Biscaia e Leonor Barata encerram a temporada 2017/2018 dos Sábados para a Infância no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. "O Livro Ilustrado" e "Dança para pais e filhos" são os títulos das oficinas que dirigem, respectivamente, nas manhãs de 16 e 23 de Junho.



Devido às obras de conservação do Teatro da Cerca de São Bernardo, que em breve se estenderão ao palco da sala principal, os Sábados para a Infância no TCSB terminam este ano um pouco mais cedo do que o habitual mas prometem regressar logo após as férias de Verão.

As duas últimas sessões da temporada têm lugar a 16 e a 23 de Junho, com duas oficinas conduzidas por duas das artistas que colaboram regularmente com este programa, desenvolvido pel'A Escola da Noite desde 2015.

O Livro Ilustrado

A 16 de Junho, Ana Biscaia dirige a oficina "O livro ilustrado", para crianças a partir dos 6 anos. Ao longo de três horas (entre as 10h00 e as 13h00), os participantes vão fazer o seu livro ilustrado, "a partir de um texto surpresa, um texto belíssimo" - adianta a ilustradora. Ana Biscaia irá dando pistas e fará uma breve apresentação do seu trabalho, dando exemplos de trabalhos seus e de outros ilustradores, partilhando assim com os mais novos alguns dos "segredos" do seu ofício.

Dança para Pais e Filhos

Uma semana depois, a bailarina e coreógrafa Leonor Barata volta a dançar com pais e filhos (dos 18 meses aos 4 anos). Trata-se de uma das iniciativas de maior sucesso dos Sábados para a Infância, que o TCSB volta agora a oferecer aos seus públicos, depois de alguns meses de ausência, por incompatibilidades de calendário. No sub-palco do Teatro, ao longo de uma hora, "os grandes servem de apoio e suporte para as acrobacias dos pequenos e os pequenos rebolam, rodam e apoiam-se nos pais. Saindo por instantes do 'quotidiano vertical', inventam juntos as danças que quiserem", explica Leonor Barata.

Os bilhetes para estas oficinas podem ser reservados pelos contactos habituais do Teatro (239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt) e custam 10 Euros (por criança no caso da oficina de liustração e para criança+adulto no caso da oficina de dança para pais e filhos).

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

Pedro Rodrigues