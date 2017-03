Fábrica das Bolachas Artiach Dinosaurus é a nova atividade da KidZania

Lisboa, 16 de março de 2016 - A KidZania inaugura no dia 18 de março de 2017, às 15h00, a Fábrica de Bolachas Artiach Dinosaurus. Neste estabelecimento vai ser recriada uma verdadeira Fábrica de Bolachas na qual as crianças vão poder pôr as mãos na massa e tornarem-se autoras das famosas bolachas de cereais.

Esta nova atividade da KidZania vai recriar um ambiente industrial, permitindo que as crianças dos 3 aos 15 anos se transformem em engenheiros alimentares responsáveis por todas as fases do processo da Fábrica de Bolachas Artiach Dinosaurus.

Com o recurso a uma réplica de uma verdadeira máquina de bolachas, os mais novos vão poder misturar os ingredientes, enformar, cozer e empacotar as bolachas. No final da atividade são convidadas a levarem consigo o produto do seu trabalho.

As bolachas Dinosaurus são especialmente feitas a pensar nas crianças e contam com várias variedades e formas para todos os gostos. Divertidas, nutritivas e saudáveis, estas bolachas são embaladas em pacotes individuais tornando-as perfeitas para levar para todo o lado.

Com esta ação a KidZania pretende ensinar aos mais novos os processos de produção de bolachas, promover a aquisição de conhecimentos relativos às normas de segurança e higiene alimentar na manipulação de alimentos e reconhecer diferenças entre equipamentos tecnológicos.

A inauguração desta nova atividade da KidZania vai contar com convidados surpresa.

Sobre a KidZania Lisboa

A KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com caráter pedagógico e lúdico, localizado no Dolce Vita Tejo, um Centro Comercial de referência a nível nacional e internacional. Na KidZania, as crianças são convidadas a entrar no mundo dos crescidos através do conceito "brincar aos adultos", aliando o entretenimento a uma forte componente pedagógica.

Nesta cidade, construída à escala infantil, as crianças têm a possibilidade de exercer cerca de 60 profissões, tais como jornalista, bombeiro, médico, cozinheiro, polícia ou modelo. Todas as atividades acompanham os conteúdos escolares e foram concebidas segundo o conceito de edutainment, ou seja, tarefas simultaneamente divertidas e educativas.

A KidZania tem a sua própria moeda oficial, os kidZos, com os quais os cidadãos podem aceder aos mais variados serviços dentro da cidade ou mesmo fazer compras na loja de kidZos. Para isso, as crianças terão de trabalhar nas profissões que mais gostarem e o seu esforço será recompensado. Cabe às crianças fazer a gestão do seu próprio dinheiro, podendo depositá-lo na sua conta bancária da KidZania e levantá-lo nas caixas ATM na próxima visita.

O conceito único e diferenciador da KidZania, que alia entretenimento e conhecimento numa cidade real construída à escala das crianças, tem vindo a ser reconhecido não só a nível nacional como tan1mbém além-fronteiras. A mais recente distinção foi feita pelo site de viagens TripAdvisor, que atribuiu ao parque temático, pelo 2º ano consecutivo, o Certificado de Excelência 2016.

A KidZania conta com marcas parceiras nas mais diversas áreas, nomeadamente: ACP, Artiach Dinosaurus, Barraqueiro, Bom Petisco, Bosch Car Service, CGD, Charon, Compal, CTT, EDP, Expresso, Fábrica de Óculos, GALP, INEM, Johnson Baby, Kelly, LIDL, McDonald's, Olá, Ordem dos Farmacêuticos, Pizza Hut, Plátano Editora, PSP, RFM, Safira, SIC, Solinca/Manz, Um Bongo, A Vaca que ri e Mini Babybel, Vetzania e Visão.