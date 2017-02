Marina de Vilamoura vai ter Centro Internacional de Alto Rendimento para Vela

Vilamoura, 14 de fevereiro de 2017 - O Centro Internacional de Alto Rendimento da Marina de Vilamoura, o Vilamoura Sailing - Hi Performance Centre, abre no dia 17 de fevereiro. Fruto de uma parceria entre a Companhia Náutica e a Marina de Vilamoura, o Centro vai permitir aos atletas de vela de alta competição encontrar o local ideal para treinar e estagiar.

Embora o Vilamoura Sailing - Hi Performance Centre funcione o ano inteiro, a época de maior afluência será entre Outubro e Maio, uma vez que durante esse período a maior parte dos países do centro e norte da Europa não reúne condições climatéricas e de mar favoráveis ao treino das equipas. Aproveitando esse facto, neste Centro localizado na Marina de Vilamoura os atletas terão a oportunidade de planear os estágios de acordo com as especificidades das equipas, como por exemplo a condição física dos atletas, a dieta adequada ao desempenho pretendido, o suporte técnico e teórico e o apoio psicológico.

O Centro tem disponível uma frota de embarcações diversificada das classes Optimist, 420, 29ers, Laser Standart (classe Olímpica), Laser Radial (classe Olímpica), Laser 4.9 e 470 (classe Olímpica). Além das embarcações a vela, o centro possui ainda uma frota de botes semi-rigidos para os treinadores.

Este novo equipamento prevê atrair atletas do Norte da Europa, sobretudo pelas condições meteorológicas e hoteleiras e da Ásia, que assim podem estabelecer uma base de treino na Europa. Por isso, o Centro de Alto Rendimento é um equipamento que vai contribuir para combater a sazonalidade do Algarve, dotando a Marina de Vilamoura de mais um fator diferenciador e de desenvolvimento regional.

A Marina de Vilamoura tem uma longa tradição na organização de provas e no acolhimento de atletas de alta competição. O sucesso do World Cup Optimist, em 2016 ou a Regata de Carnaval, a realizar nos próximos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, são exemplos disso. A Regata de Carnaval é um evento anual, está na sua 43ª edição e conta este ano com mais de 500 participantes.

