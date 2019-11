Eles relatam 15 mortos e centenas de detidos na Bolívia

La Paz, 16 de novembro (Prensa Latina) Pelo menos 15 mortes e centenas de feridos foram registrados desde o início dos confrontos entre manifestantes, policiais e militares, informou hoje o site Bolpress.

A publicação aponta para um endurecimento da 'repressão militar e policial instituída pelo atual regime de golpe de Estado, enquanto os bloqueios na cidade de El Alto, Rio Abajo, parte de Cochabamba e no norte de Santa Cruz se endureceram'.



Na cidade de La Paz, que sofre com a escassez de combustível, os mineiros tentam entrar na Plaza Murillo, acrescenta a fonte.



Todas essas mobilizações, diz ele, visam a restauração da ordem democrática, o retorno à institucionalidade e o respeito a símbolos como a bandeira Whipala.



Segundo Bolpress, cinco produtores de folhas de coca foram mortos no setor Huayllani, Sacaba, nas imediações da cidade de Cochabamba, embora outras fontes tenham aumentado os mortos para mais de 10.



'A polícia de Cochabamba, juntamente com as forças armadas das Forças Armadas, disparou gás contra a marcha da coca, que tentou pelo segundo dia consecutivo entrar na cidade pela ponte Huayllani', informou a mídia.



Bolpress esclarece que os cinco mortos são adicionados às 10 pessoas mortas nos últimos dias.



O diretor do Instituto de Investigações Forenses (IDIF), Andrés Flores, informou em 13 de novembro que, como resultado dos conflitos sociais que o país está enfrentando, dez pessoas perderam a vida até o momento, das quais oito foram por projétil de arma de fogo ele concluiu.



Enquanto isso, ontem o governo interino instou todos os setores sociais e instituições civis do país a instalar um diálogo aberto em busca de pacificar o país e encontrar consenso que atinja a meta que é a convocação para eleições gerais, disse o Sexta à noite, o ministro da Presidência, Xerxes Justiniano.



