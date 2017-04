Verdes contra encerramento da CGD em Almeida

NO DEBATE COM O PRIMEIRO - MINISTRO, OS VERDES FIZERAM ECO DO PROTESTO DAS POPULAÇÕES CONTRA ENCERRAMENTO DA CGD EM ALMEIDA

Os Verdes, através da deputada Heloísa Apolónia, colocaram hoje, no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, o problema do encerramento de alguns balcões da Caixa Geral de Depósitos, que podem prejudicar significativamente as populações, não podendo, por isso, ser objeto de indiferença por parte do Governo.

Para ilustrar as dificuldades anunciadas pelo encerramento de agências da CGD, a deputada ecologista deu o exemplo de Almeida (distrito da Guarda), onde a população protestou, com muito razão, contra a intenção de encerramento do balcão que se demonstra imprescindível, para levantamento de reformas, realização de depósito de pequenas poupanças, entre outros serviços necessários.

Se aquele balcão encerrar, o mais próximo encontra-se em Vilar Formoso, bastante distante e sem transportes adequados para promover a mobilidade, para além dos custos que os cidadãos terão que pagar por uma deslocação a um serviço necessário.

O Primeiro-Ministro garantiu que a Administração da CGD vai analisar caso a caso, pelo que o PEV considera que as populações devem continuar a protestar, a dar voz pública à sua razão, no sentido de pressionar para que a intenção de encerramento do balcão da CGD de Almeida seja rapidamente revertida, em benefício daquele território e das suas gentes.

O Grupo Parlamentar "Os Verdes"