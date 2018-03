Eurodeputado José Inácio Faria participa no 8.º Fórum Mundial da Água em Brasília

Estrasburgo, 14 de Março de 2018- O Eurodeputado do Partido da Terra - MPT, José Inácio Faria, participa no 8.º Fórum Mundial da Água que começa no próximo dia 18 de Março no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília.

O World Water Forum, idealizado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água com o objectivo de estabelecer compromissos políticos acerca dos recursos hídricos, é o maior evento global sobre o tema água e ocorre a cada três anos. Já passou por Daegu, Coreia do Sul (2015); Marselha, França (2012); Istambul, Turquia (2009); Cidade do México, México (2006); Kyoto, Japão (2003); Haia, Holanda (2000); e Marrakesh, Marrocos (1997).

A edição de 2018, a primeira ocorre no Hemisfério Sul, conta com mais de 7 mil congressistas provenientes de 150 Países.

José Inácio Faria, relator sombra do Relatório sobre o seguimento da Iniciativa de Cidadania Europeia Right2Water e único Membro do Parlamento Europeu a participar neste encontro internacional refere que "o direito à água é um direito humano inalienável reconhecido pelas Nações Unidas. Este bem vital e insubstituível não pode ser visto sob um prisma meramente economicista, ele é, acima de tudo, um bem a que todos os seres humanos deveriam ter acesso, independentemente das suas condições económicas. Por isto mesmo, o acesso à água tem que ser uma prioridade nas políticas públicas. Saúdo, por isso, a Comissão Europeia pelo recente anúncio da revisão da directiva comunitária da água com o objectivo de melhorar o acesso dos cidadãos à água potável e a qualidade da informação aos consumidores. A realidade em termos de acesso à água a nível mundial põe em evidência a situação dramática de algumas regiões, com exaustão de recursos hídricos, por motivos bem conhecidos como as alterações climáticas, poluição ou desflorestação. O Brasil, País anfitrião da edição deste ano do Fórum, é, infelizmente, um caso paradigmático disso."

Foto: Por Serg!o - Fotomontaje combinación de:Hielo en Antártida, por cloudzillaNubes en Tenessee por Andy Melton de Lancing, TN, USABelugas en un acuario, por Leon Mitchell de San Diego, EEUU, CC BY-SA 2.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3740452