Conexão das celebridades cariocas e paulistas em Curitiba, Deia Benoliel, posa para ensaio de moda

A atriz viverá uma lésbica em "Eu Quero Sexo 2"

Deia Benoliel posou para um ensaio de moda. A atriz e assessora de imprensa posou com um look moderno, que aliás, será sua nova imagem. As fotos e a produção de moda foram realizadas por Fernando Santos.

A também produtora e colunista de celebridades da revista Cla Magazine é conhecida na cidade de Curitiba, no Paraná, por ser a "ponte" entre famosos Do Rio e São Paulo.

Se preparando para viver uma lésbica, chamada Anastácia, em " Eu Quero Sexo 2", ela está radiante. Deia também vai se apresentar no Festival de Curitiba, sob direção do famoso dramaturgo e dono do Teatro Lala Schneider, João luiz Fiani.

Deia é uma das parceiras dos famosos diretores Sérgio Cunha ( ex- Faustão e Xuxa e Escrava mãe) e Manaoos Aristides na Ides Produção e no filme "O Outro Braço da Cruz Rondônia".

Foto Fernando Santos

Thiago Freitas Assessor e Jornalista