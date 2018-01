Adriane Galisteu exibe corpo bronzeado e escultural durante campanha publicitária

Após o enorme sucesso de sua participação no quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão", a apresentadora Adriane Galisteu, esteve no final da tarde desta quinta-feira (11), em um conceituado estúdio fotográfico situado no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital de São Paulo, onde fotografou para a campanha de lançamento de um novo Hidratante Creme Facial.



Conhecida por seus cuidados frequentes com a beleza, principalmente com a pele e o cabelo, a beldade foi escolhida para ser a nova garota propaganda da marca Avenca Cosméticos, onde posou para as fotos no estúdio do fotógrafo Danilo Borges, com a produção da ConsultMKT.



Enquanto se preparava no camarim para a sessão de fotos, Adriane contou que antigamente as pessoas utilizavam de muitos métodos caseiros para a estética e ficarem bonitas, inclusive a ponto de utilizarem produtos não tão agradáveis e cheirosos, e enfatizou o quanto ficou mais fácil e pratico atualmente para todos com a chegada de muitos produtos de preços bem acessíveis no mercado, os quais facilitam muito na utilização do dia-a-dia, sendo primordiais para a suavidade da pele sem deixá-la oleosa, além dos benefícios da vitamina C e do colágeno, podendo ser usado em todos os tipos de pele.



"As empresas trabalham e estudam para nos dar o melhor... Pra que ficar gastando tempo em casa fazendo coisas mirabolantes, ficando fedida e feia para o marido, se atualmente temos esta facilidade com produtos acessíveis a todos os bolsos e que são muito mais práticos", declara a apresentadora.



Bem bronzeada no auge dos 44 anos a beldade exibiu um corpo escultural enquanto posou para a imprensa, minutos antes de iniciar a sessão de fotos para a campanha publicitária.

Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação