Barra de ouro descoberta no México fazia parte do tesouro asteca perdido pelos espanhóis

Pesquisadores descobriram que a peça de ouro encontrada foi feita entre os anos de 1519 e 1520, na época em que os objetos de ouro do tesouro asteca foram fundidos em barras para facilitar seu transporte para a Europa.

Uma barra de ouro de 1,93 quilogramas encontrada em 1981 em um parque da capital mexicana fazia parte do espólio de guerra asteca que Hernán Cortés e os conquistadores espanhóis levaram consigo durante sua fuga temporária de Tenochtitlan, que é hoje a Cidade de México, em 1520, de acordo com o estudo realizado pelo Instituto Nacional de Antropologia e História do México.

A origem da barra de ouro, encontrada por um trabalhador durante a construção de um prédio na capital, tem sido um mistério durante quase 40 anos, até que os especialistas usaram a técnica de fluorescência de raios X, confirmando assim que o ouro fazia parte do tesouro que os conquistadores tentaram levar durante a "Noite Triste", quando o exército mexicano derrotou Hernán Cortés e seus aliados.

A barra de ouro de 1,93 quilogramas encontrada em 1981 em um parque da Cidade do México

Na noite de 30 de junho para 1º de julho de 1520, os astecas, enfurecidos pelo massacre de seus nobres e sacerdotes pelas mãos dos espanhóis, derrotaram Cortés e seus soldados durante a evacuação de Tenochtitlan.

Os pesquisadores descobriram que a referida peça de metal precioso foi feita entre 1519 e 1520, quando os objetos de ouro do tesouro asteca foram fundidos em barras para levar à Europa.

O pesquisador Leonardo López Luján destacou que "este lingote é uma peça chave" no quebra-cabeça deste acontecimento histórico, pois coincide com a descrição que Bernal Díaz del Castillo fez das 'pedras de ouro' obtidas a partir de fundição do "Tesouro dos antepassados de Moctezuma".

