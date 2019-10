PCdoB reafirma sua identidade ideológica

Em nota divulgada neste domingo (13), a presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos, refutou boatos que circularam na imprensa insinuando de o partido estaria propenso a fazer alterações em sua identidade política ideológico e alterações substaciais em sua linhas programática.

Confira a íntegra a nota de Luciana Santos:



O Partido Comunista do Brasil prepara as comemorações de seu centenário na linha de coerência com sua identidade marxista-leninista selada no seu Estatuto e no seu Programa. São falsos, portanto, os boatos que circulam na mídia de que renegaria essa identidade. O PCdoB, neste momento, se movimenta para crescer e se fortalecer visando sua participação nas eleições de 2020 e para defender o Brasil e a classe trabalhadora em face do desastroso governo Bolsonaro.



Luciana Santos



Presidenta do Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

Fonte: Portal do PCdoB

http://www.vermelho.org.br/noticia/324070-1