A Escola da Noite: últimos espectáculos de TOMEO Histórias Perversas

A temporada de TOMEO Histórias Perversas termina esta semana no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. As últimas sessões do espectáculo que assinalou os 25 anos d'A Escola da Noite são apresentadas de quarta a sábado às 21h30 e no domingo, dia 14 de Outubro, às 16h00. A lotação é limitada e aconselha-se a reserva prévia de lugares.

Com dramaturgia, encenação e espaço cénico de António Augusto Barros, "TOMEO Histórias Perversas" inclui 26 textos seleccionados a partir das obras "Histórias Mínimas", "Cuentos perversos", "Inéditos y Reescrituras", "Los nuevos inquisidores", "Problemas oculares" e "Bestiário", escritas pelo dramaturgo espanhol Javier Tomeo (1932-2013).

Definida como uma "literatura livre e audaz", a escrita de Tomeo - muitas vezes a raiar o absurdo - é plena de humor, ironia e sátira mas também de poesia e humanismo. A perversidade, anunciada pelo próprio, e a aparente falta de compaixão com que trata as suas personagens desafiam-nos a pensar na forma como vivemos, como vivemos com o outro e como convivemos com um mundo que tantas vezes nos parece uma coisa demasiado estranha. "Com as suas parábolas sobre o medo irracional, a solidão e a incomunicação, Javier Tomeo faz com que a realidade se torne um pouco mais ameaçadora, mas também muito mais rica e fascinante. É o melhor serviço que um escritor pode prestar aos seus leitores", escreveu o crítico Daniel Gascón sobre o universo deste singular escritor.

Gigantes, moinhos, assassinos e míopes, num cenário surpreendente e com música ao vivo

Entre os 26 textos escolhidos para o espectáculo, o público encontra (muitos) míopes, pais que vêem gigantes onde filhos vêem moinhos, assassinos que saltam da tela de cinema, crianças que partem a lua em pedaços, esqueletos que falam, capitães que desertam, leões que choram e muitas outras coisas que nem sempre "saem à medida dos nossos desejos".

Para além do efeito surpreendente da cenografia (construída de forma a tirar o máximo partido das características da sala do TCSB) e do trabalho dos três actores (Igor Lebreaud, Miguel Magalhães e Sofia Lobo, que se desdobram em dezenas de personagens), o espectáculo destaca-se pela música original de Jorri, interpretada ao vivo pelo compositor e intérprete da banda "a Jigsaw". O trabalho de vídeo de Eduardo Pinto, a iluminação de António Rebocho e os figurinos e adereços de Ana Rosa Assunção completam o conjunto de contributos criativos para o espectáculo.

Estreado em Setembro de 2017, "TOMEO Histórias Perversas" voltou ao palco um ano depois e despede-se agora definitivamente do contacto com o público. Os espectadores da cidade têm até 14 de Outubro, de quarta a domingo, as cinco últimas oportunidades para ver ou rever este projecto tão especial no percurso d'A Escola da Noite.

Oficinas de movimento e Flores de Livro

A programação da semana do TCSB inclui ainda as duas oficinas de movimento dirigidas às terças-feiras por Matilde Javier Ciria - "Treino físico para as artes cénicas" e "Ni.Butoh" - e uma nova sessão de Flores de Livro - leitura de contos para a infância, na manhã de Sábado, 13 de Outubro. A animadora sócio-educativa Cláudia Sousa retoma a sua habitual participação nos Sábados para a Infância no TCSB e volta a abrir a sua mala dos livros, numa roda de almofadas no Bar/Livraria do Teatro, para uma viagem com os mais novos ao mundo fantástico das palavras e dos desenhos. A actividade destina-se a maiores de 2 anos (e respectivas famílias) e permite a requisição gratuita de livros por parte das crianças, apenas com o compromisso de serem devolvidos na sessão seguinte.

Para todas as iniciativas apresentadas no Teatro é possível (e aconselhável) efectuar reserva prévia, através dos contactos habituais: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Coimbra, TCSB