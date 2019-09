Fontes renováveis, alternativa de Cuba ante situação energética

Camagüey, Cuba , 13 set (Prensa Latina) Ante a difícil conjuntura energética que hoje vive Cuba, potenciar as fontes de energia renovável para gerar eletricidade graças à iluminação solar se converte em prioridade governamental, asseguram autoridades do setor. Em 2018, na província de Camagüey, investiram-se cerca de 30 milhões de pesos em moeda nacional para incrementar a geração de eletricidade de forma pura.

A Empresa Elétrica foca-se na construção de parques fotovoltaicos que já somam um total de 65 em toda a ilha, de acordo à informação oferecida pelo inversor principal da entidade na província, Serguey Pascual.



A maior das Antilhas, que só no ano anterior conseguiu poupar aproximadamente 33 mil toneladas de diesel para a geração de 151 mil 980 MWh graças a esses tipos de instalações, requer na atualidade altos níveis de eficiência e poupança, em um país que aspira em uma década a ter 24 por cento de energia gerada mediante fontes renováveis.



No caso especial da província de Camagüey, os cinco parques fotovoltaicos que têm contribuído em mais de seis anos para 4 mil MW ao Sistema Eletroenergético Nacional, pretendem-se agregar outros tantos espaços similares nos municípios de Vertientes, Céspedes, Sibanicú, Florida e Najasa.



A ilha, que experimenta paulatinamente uma mudança de matriz energética, conta, além disso, com quase 150 instalações hidráulicas, e projetos científicos relacionados à exploração da biomassa.



Convênios estrangeiros, em especial com a China, e novos investimentos ajudarão o país na exploração de fontes renováveis de energia que permitirão a geração de mais de mil 100 GW ao final de 2019.



