A governabilidade impossível: livro de Paulo Cannabrava está disponível em pré-venda

O Brasil vivência um período eleitoral sem precedentes na história do país. O político que lidera as pesquisas eleitorais é um ex-presidente que está preso e o segundo é um militar que flerta com o fascismo. Neste contexto, o livro de Paulo Cannabrava Filho "A governabilidade impossível" é um convite para olhar para o passado e entender como chegamos até aqui.

Redação

Nesta obra, lançada pela editora Alameda Casa Editorial, o leitor é levado a refletir sobre a governabilidade impossível que, junto ao modelo político e econômico, tem provocado rupturas institucionais, sem que alterem a hegemonia da plutocracia no poder. É o que aflige a nação perplexa diante da insegurança jurídica imperante e o que se apresenta como opção eleitoral neste outubro de 2018.

Cannabrava com sua experiência e perspicácia mostra como chegamos à beira desse abismo e aponta saídas. Só com uma ruptura institucional, levada por ampla frente formada em torno de um Projeto de Nação, independente, e socialmente justo, com soberania popular, será possível a governabilidade.

Pré-venda

O livro "A governabilidade impossível" será lançado dia 28 de setembro, mas é possível adquirir um exemplar na pré-venda realizada no site da editora Alameda.

Nossos leitores terão 20% de desconto para comprar o livro na pré-venda. Para isso, basta inserir o código DIALOGOS na página de pagamento. Vale destacar também que a editora Alameda Casa Editorial está com uma promoção e o frete é grátis para todo o país.

Lançamento

Quem estiver em São Paulo, poderá participar do evento de lançamento do livro, que será realizado no dia 28 de setembro, à partir das 18h30, na sede da Alameda Casa Editorial, no histórico bairro do Bixiga, na Bela Vista.

Serviço



Data: Sexta-feira, 28 de setembro.

Horário: 18h30 às 21h30.

Onde: Rua 13 de Maio, 353 - Bela Vista, São Paulo.