Reforço da Densidade da Rede Ferroviária Nacional Inscrita no PNI 2030 por Negociação de Os Verdes

Graças à persistente luta travada, em defesa da ferrovia e de uma firme negociação com o governo, o PEV conseguiu que ficasse inscrito no PNI 2030 (Programa Nacional de Investimento) o reforço da densidade da Rede Ferroviária Nacional e da eletrificação de linhas, nomeadamente no interior, através da realização de Estudos e Projetos com o objetivo de aferir a viabilidade da promoção do reforço da densidade da Rede Ferroviária Nacional.



Este reforço será conseguido através da construção de novos troços, como por exemplo o Ramal de Portalegre, ou da reativação de linhas e troços que se encontram atualmente desativados, como por exemplo a Linha do Corgo.



Na sequência também das lutas de Os Verdes, tanto no país como a nível parlamentar, ficou ainda prevista a eletrificação da Linha do Alentejo e da Linha do Douro até ao Pocinho, passo importante para um dia se chegar à reabertura da Linha do Douro.

Este Programa tem uma verba inscrita de 235 Milhões de Euros

O PEV vai continuar mobilizado, dentro e fora da Assembleia, para a sua concretização.



O Partido Ecologista “Os Verdes”