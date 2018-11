IV Balada Literária da Bahia celebra as parcerias artísticas

Lazzo Matumbi é o grande homenageado do evento, que acontece de 14 a 17 na casa do Benim com saraus, bate-papos, show e performances Já estabelecida no calendário cultural da cidade, a Balada Literária de Salvador chega à quarta edição, entre 14 e 17 de novembro, celebrando a força dos encontros artísticos e o poder político e transgressor da arte. Realizada uma semana antes da edição paulista do evento - que está no 13º ano - a versão baiana elege como seu principal homenageado o cantor e compositor Lazzo Matumbi, mas também celebra a obra do cantor Itamar Assumpção e da escritora Alice Ruiz, os homenageados nacionais.

Nos quatro dias, a Balada baiana oferece uma programação que combina saraus, bate-papos, oficina e performances poéticas. Entre os destaques desta edição estão as presenças das cantoras Anelis Assumpção, Alzira E, da escritora Alice Ruiz e de Carlos Verçosa, escritor e pesquisador parceiro de Itamar Assumpção na juventude; o lançamento em Salvador de Bagageiro, novo livro do escritor Marcelino Freire; a presença do autor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa, pela primeira vez na Bahia; uma conversa musical com Lazzo; a edição especial do Sarau Bem Black; e uma conversa-oficina sobre produção literária em tempos digitais, que contará com a participação de Talita Taliberti, gerente de autopublicação da Amazon.

Este ano, todo o evento acontece na Casa do Benin, no Pelourinho. E a programação começa na quarta (14) com uma edição especial e afetiva do Sarau Bem Black, que celebra o Novembro Negro e as obras essenciais de Lazzo Matumbi e Itamar Assumpção (1949-2003), cujas canções marcam o ritmo da discotecagem da noite do DJ Joe. Apresentando por Nelson Maca, o Sarau tem entre os convidados a cantora Anelis Assumpção e os escritores Marcelino Freire e Alex Simões.

Idealizador e articulador da Balada Literária de São Paulo, o premiado autor pernambucano Marcelino Freire é um entusiasta dos encontros literários marcados pela espontaneidade e pelo diálogo entre o novo e estabelecido. Ele divide com o poeta Nelson Maca a curadoria da edição baiana e estará presente em várias atividades. Na abertura, apresenta aos baianos o recém-lançado Bagageiro (José Olympio), livro que reúne contos, ou ensaios de ficção, como define Marcelino.

" Eu estou amando este filho novo que é o Bagageiro. Gosto dele porque eu não sei o que esse livro é, de fato. Vou ler alguns trechos em Salvador. Vou querer a ajuda do leitor baiano para perceber o que esses meus 'ensaios de ficção' significam. O que eles estão gritando, ladrando para os novos tempos...", afirma Marcelino. Na sexta (16h), ele media uma conversa literária e musical entre as cantoras Alice Ruiz e Alzira E, parceiras de vários trabalhos artísticos. E no sábado (10h), uma oficina sobre escrita, organização e auto-publicação em tempos digitais, com um time reforçado: a escritora Gisele Mirabai, Prêmio Kindle de Literatura, Talita Taliberti, gerente de autopublicação da Amazon; Evanilton Gonçalves, escritor lançado pela Paralelo 13S, e Itamar Vieira Vieira Junior, Prêmio Leya de Literatura 2018.

Outro momento que promete uma movimentação intensa será Sarau da Diversidade, que acontece na sexta-feira (19h). O Sarau será conduzido pela artista e ativista baiana Bia Mathieu e por Ed Marte, que vem diretamente de Minas Gerais. Ambos apresentarão performances próprias e receberão artistas trans da cidade.

Nelson Maca destaca a importância da realização de mais uma edição da Balada "que chega num momento tenso, quando a arte questionadora e sem amarras terá um papel fundamental no futuro imediato do país. A Balada representa nosso primeiro grito de reação bela e bélica a um presente assustador". Além do Sarau Bem Black, Maca junta-se ao poeta e professor Wesley Correia na conversa (sábado. 17h) com o escritor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa, que lança o livro Gungunhana: Ualalape e as mulheres do Imperador, pela editora Kapulana. No último dia, a Balada tem o prazer de receber Lazzo Matumbi, para contar um pouco sobre sua trajetória na música baiana e nacional, iniciada nos anos 70, no bloco afro Ilê Aiyê, e conversar sobre algumas das canções que marcaram gerações como Coração Rstafári, Vem Correndo me Abraça e me Beija. Contando com a presença do cantores Dão e Lázaro Erê e da jornalista Ana Cristina Pereira, a mesa promete tira o fôlego dos admiradores desse grande artista.

A Balada termina com uma sequência de performances, a partir das 20h: homenagem a Alice Ruiz, com o grupo juvenil Este Tal recital; diálogo entre poemas das escritoras Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, com Vera Lopes e Emillie Lapa; e o show Paralelas, com Alice Ruiz e Alzira E e com participação do violonista Luiz Waack. O show é a única atividade paga do evento e custa R$ 20|R$ 10. Durante toda a Balada acontece feira de livros dos autores participantes do evento e de editoras independentes baiana.

SERVIÇO Evento: IV Balada Literária de Salvador Quando: de 14 a 17 de novembro Onde: Casa do Benin (Largo do Pelourinho) Ingresso: Gratuito, com exceção do show Paralelas, com Alice Ruiz e Alzira E Assessoria de Imprensa: Ana Cristina Pereira (991765755) Mais informações: Nelson Maca (9 8627 3416/ 9 9130 4618)

PROGRAMAÇÃO

FEIRA: Durante todo o evento acontecerá uma FEIRA DE LIVROS E IMPRESSOS com editoras independente e escritores participantes. Já confirmaram presença a Livraria Boto Cor de Rosa, o selo Galinha pulando e a editora PANTIM. QUARTA-FEIRA / 14.11 19h às 22h - SARAU BEM BLACK Homenagem a Lazzo Matumbi e Itamar Assumpção :: Presença de Anelis Assumpção :: Performance de Alex Simões :: Participação de Jorjão Bafafé :: Marcelino Freire lança "Bagageiro" :: Exibição do clipe "Moço lindo do Badauê" Saudação do rap baiano ao Mestre Moa do Katendê Local: Casa do Benin - Pelourinho QUINTA-FEIRA / 15.11 XIV CAMINHADA PELO FIM DA VIOLÊNCIA E DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, PELA PAZ Não haverá programação. Estaremos na caminhada. 14h - Concentração no Busto de Mãe Runhó Final de linha do Engenho Velho da Federação SEXTA-FEIRA / 16.11 10h às 12h - "VIDA DE ARTISTA"

Conversa sobre produção de livros e ideias com Berimba de Jesus, Luciany Aparecida e Sarah Rebbeca Kersley Mediação: Jorge Augusto Local: Casa do Benin - Pelourinho 14h às 15:40 - "EU E NEGO DITO, VULGO BELELÉU" Conversa com Carlos Verçosa e Mariella Santiago Mediação: Nelson Maca Local: Casa do Benin - Pelourinho 16h às 17:40 - "QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA" Conversa literomusical com Alice Ruiz e Alzira E Mediação: Marcelino Freire Local: Casa do Benin - Pelourinho 18h às 18h:30 - JURACI TAVARES - Jura! POCKET SHOW 1 Local: Casa do Benin - Pelourinho 18h:30 às 19h - MARIELLA SANTIAGO - Ella canta Itamar! - POCKET 2 Local: Casa do Benin - Pelourinho 19h às 21h - SARAU DA DIVERSIDADE :: Apresentação Ed Marte e Bia Mathieu - Performance de Bia Mathieu , Ed Marte e convidados Local: Casa do Benin - Pelourinho SÁBADO / 17.11 10h às 13h - "SOCORRO" - O AUTOR QUANDO CAI NA REDE Uma oficina/conversa sobre a escrita, a organização do livro, a auto-publicação. Como movimentar-se na rede. Mediação do curso com o escritor Marcelino Freire e a participação da escritora Gisele Mirabai, Prêmio Kindle de Literatura, Talita Taliberti, gerente de autopublicação da Amazon, e Evanilton Gonçalves, escritor lançado pela Paralelo 13S, e do escritor Itamar Vieira Vieira Junior, Prêmio Leya de Literatura 2018 Local: Casa do Benin - Pelourinho 14h ÀS 16h - LAZZO: "O FILHO DA TERRA" Conversa com Lazzo Matumbi Por: Ana Cristina Pereira, Dão e Lázaro Erê Local: Casa do Benin - Pelourinho 16:10h às 17:40 - "NAVALHA NA LIGA" - POÉTICAS PERIFÉRICAS Convidados: Autores da coletânea Poética Periféricas: Novas Vozes da Poesia Soteropolitana: Camila Ceuta, Evanilson Alves, Marcos Paulo Silva, Adriele do Carmo, Fabrícia de Jesus, Michelle Saimon, Andrei Williams e Taíssa Cazumbá. Mediação: Valdeck Almeida de Jesus Local: Casa do Benin - Pelourinho 17:50h às 19h - "SEI DOS CAMINHOS" - MOÇAMBIQUE E BRASIL Conversa com o escritor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa Por: Nelson Maca E Wesley Correia Local: Casa do Benin - Pelourinho 20h: SHOW POÉTICO MUSICAL Homenagem a Alice Ruiz e Itamar Assumpção 20h às 20h:20min- "ESTE TAL RECITAL" lê Alice Ruiz. Com Lúcia Santos, Luiza Gonçalves, Jamile Resende e Clara Barreto. 20:30 às 21h - "DIÁLOGO" entre poesias de Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, com Vera Lopes e Emillie Lapa 21:10h às 22h:30 - "PARALELAS", show com Alice Ruiz e Alzira E - Participação de Luiz Waack Local: Casa do Benin - Pelourinho FEIRA: Durante todo o evento acontecerá uma FEIRA DE LIVROS E IMPRESSOS com editoras independente e escritores participantes. Já confirmaram presença a Livraria Boto Cor de Rosa, o selo Galinha Pulando e a editora PANTIM. Datas que você pode encontrar nossos livros na Balatiba: 14: a partir das 18h 16: das 9 às 21:30h 17: das 10h às 22h