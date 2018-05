Ana Biscaia nos Sábados para a Infância: Aprendo sobre a Palestina desenhando sobre ela

Ana Biscaia dirige no próximo Sábado, 12 de Maio, uma oficina de ilustração para os mais novos: "O meu sketch book é a Palestina (aprendo sobre a Palestina desenhando sobre ela). A iniciativa integra o programa "Sábados para a Infância no TCSB" e destina-se a crianças a partir dos 6 anos.



A ilustradora Ana Biscaia - autora do livro "Que luz estarias a ler?" e presença habitual nos Sábados para a infância no TCSB - propõe esta semana uma nova oficina de ilustração, centrada nos direitos humanos e na situação do povo da Palestina, em particular as suas crianças.



No texto que escreveu sobre esta oficina, Ana Biscaia explica o que a motiva: "No mundo em que vivemos, muito perto de nós, na Palestina (sim, Palestina, um país chamado Palestina) meninos, meninas, pais, mães, filhos vivem sob ocupação de outro país, outro estado, chamado Israel. Como é que o meu sketchbook pode explicar isto? Que histórias é que podemos desenhar?".

Assumindo que "são histórias um pouco violentas, mas onde também se pode encontrar alguma ternura", a ilustradora convidará os participantes a conhecerem "Ahed Tamimi, a menina palestina, de 16 anos, que ousou esbofetear um soldado israelita, porque não aceita a perseguição a que a família está sujeita".



"Neste país - lembra a artista - há praias, pesca, água, filmes, poemas, teatro: e tudo isto pode ir parar dentro do nosso caderno".



A oficina destina-se a crianças a partir dos 6 anos, começa às 10h30 e tem a duração de duas horas e meia. A inscrição custa 10 Euros e pode ser feita pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



ANA BISCAIA

Ana Biscaia nasceu na Figueira da Foz, em 1978. Estudou Design de Comunicação na Universidade de Aveiro e trabalhou como designer gráfica, mas foi a ilustração do primeiro livro (Negrume, 2006) que lhe abriu as portas para um mundo novo e para a formação mais marcante, na Suécia. Em Estocolmo, na Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, construiu grande parte da sua linguagem estilística, moldada pela importância do desenho e pela preferência pelo uso da grafitte. Mais tarde, viria a ilustrar a edição sueca de "Flor de Mel", um dos romances juvenis de Alice Vieira, ganhando o Peter Pan Prize Silver Star, atribuído pela secção sueca do IBBY. Conta com quase duas dezenas de publicações, individuais e colectivas, e os seus trabalhos já foram exibidos em mais de 30 exposições, em Portugal, na Suécia, no Brasil, na Colômbia, na Alemanha, em Espanha e na Suíça. Com a obra "A cadeira que queria ser sofá" (texto de Clovis Levi), venceu o Prémio Nacional de Ilustração em 2012, atribuído pela Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de 7 a 13 de Maio de 2018

ILUSTRAÇÃO | OFICINA

O meu sketch book é a Palestina

(aprendo sobre a Palestina desenhando sobre ela)

Ana Biscaia

12 de Maio de 2018

Sábado, 10h30

M/6 > 150′

Preço: 10,00 €

[Sábados para a infância no TCSB]

informações e reservas:

239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt

