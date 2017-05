Inspirada em personagem de Isis Valverde, Alessandra Mattos posa de sereia

A atriz e modelo esbanjou sensualidade e boa forma na sessão de fotos

Alessandra Mattos posou para as lentes do fotógrafo Patrick Brito com o tema "O encantamento das Sereias". O ensaio de fotos é inspirado no personagem de Isis Valverde em "A Força do Querer", Ritinha.

A atriz e modelo esbanjou boa forma e chamou atenção de todos que estavam na praia de Nudismo de Abricó, no Rio de Janeiro.

Alessandra explicou por que da temática das fotos: "Amo o mar. Já até fiz algumas vezes mergulho. Sou fascinada por seus mistérios. E também adoro o estilo das sereias.

A beldade não foi a primeira famosa a posar com cauda de sereia. Ivete Sangalo, Juliana Paes, Britney Spears, Dani Calabresa, Ana Hickmann , Ticiane Pinheiro, Claudia Ohana, Caco Ciocler, Adriane Galisteu, Thalia, Scheila Carvalho e Carol Castro foram alguns dos famosos que embarcaram na onda do sereísmo e postaram foto nas suas redes sociais.

Foto Patrick Brito/ Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista