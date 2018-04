Cristina Fernández reitera seu apoio e afeto a Lula

Buenos Aires, (Prensa Latina) Em meio a ofensiva judicial contra o ex-presidente e pré-candidato à presidência do Brasil Luis Inácio Lula da Silva, a ex-governante argentina e atual senadora Cristina Fernández enviou-lhe seu apoio e afeto.

'Hoje no Brasil algo ficou definitivamente claro. Lula vai ganhar as próximas eleições presidenciais, e as elites do poder, a quem nunca interessou a justiça nem a democracia, utilizam o aparelho jurídico para sua proscrição. Todo nosso afeto para com ele', publicou Fernández em suas contas nas redes sociais.

Grande repercussão dentro e fora do Brasil tem gerado a decisão do juiz federal Sergio Moro ao ordenar a prisão de Lula, que deverá se apresentar antes das 17:00 horas (local) nesta sexta-feira na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba.

A ordem foi emitida depois de recusarem o pedido de habeas corpus preventivo a Lula. Muitas organizações ergueram suas vozes contra esta decisão em meio a ofensiva contra o líder fundador do PT (Partido dos Trabalhadores).

Há poucos dias, a ex-presidenta argentina havia se manifestado depois do ataque que receberam os ônibus da caravana em que Lula percorria os estados do Sul do Brasil. 'Como não lhe atingem com a perseguição política e jurídica, nem com a campanha de desprestígio permanente dos meios de comunicação, agora vão pela violência. Força, Lula!', escreveu nessa ocasião.

