CEARTE espalha glamour na Feira Cultural de Coimbra

Os objetivos desta iniciativa tiveram por base o apoio à qualificação das produções artesanais, e a valorização do saber-fazer têxtil artesanal através do design, tornando os produtos distintivos e de excelência.

Coimbra, 11 de junho de 2019 - O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) apresentou na passada quarta-feira, dia 5 de junho, um desfile de moda têxtil artesanal, no palco principal da Feira Cultural de Coimbra.

Numa sala ao ar livre, perante mais de uma centena de pessoas, "desfilaram" 40 coordenados da coleção "O Amor é Azul", alguns deles distinguidos com prémios em concursos internacionais de moda, desenvolvidos no âmbito dos cursos de formação do CEARTE.

Tendo a ganga como elemento central, as peças apresentavam diversas aplicações bordadas e jogos de tecidos, criando volumes com formas alusivas ao amor.

Seguiram-se os coordenados inspirados nas "Montanhas Mágicas" (território que as serras da Freita, Arada e Arestal, pertencentes ao maciço da Gralheira e à Serra do Montemuro), apresentando blusas e xailes em linho bordados à mão com motivos florais.

A última série de coordenados apresentou uma mescla de materiais e técnicas, entre as transparências dos tules e os tons fortes do burel, com bordados manuais inspirados nos Lenços dos Namorados de Vila Verde.

Os objetivos desta iniciativa tiveram por base o apoio à qualificação das produções artesanais, e a valorização do saber-fazer têxtil artesanal através do design, tornando os produtos distintivos e de excelência.

A criatividade e a inovação associada à identidade cultural fizeram deste evento um dos pontos altos da Feira Cultural de Coimbra.