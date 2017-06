Carlos Guilherme Mota faz conferência sobre aspectos centrais de sua obra



O historiador Carlos Guilherme Mota, primeiro diretor do IEA

O historiador Carlos Guilherme Mota, primeiro diretor e cofundador do IEA, faz a conferência Formas de Pensamento, Ideologias e Mentalidades no dia 12 de junho, às 15h, na Sala de Eventos do Instituto.

Segundo a organizadora e moderadora do evento, Marisa Midori Deaecto, professora da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP em ano sabático no IEA, a escolha do tema a ser tratado por Mota tem o intuito de propiciar "o resgate de aspectos fundamentais da produção do historiador, desde seus primeiros escritos, como 'Atitudes de Inovação no Brasil', publicado pela primeira vez em Portugal, em 1970, ao célebre e polêmico 'Ideologias da Cultura Brasileira', de 1977, e à revisionista 'História do Brasil -

Uma Interpretação', escrito com Adriana Lopez e lançado em 2008".

Marisa destaca a amplitude da obra de Mota e seu vínculo com questões relacionadas à crítica da cultura e das ideologias culturais no Brasil, em perspectiva interdisciplinar e comparativista. "Nesse ponto, destacam-se os estudos sobre as formas de pensamento nos momentos decisivos da descolonização e independência do Brasil, nos quais Mota procurou investigar o processo de recepção e as apropriações possíveis do ideário iluminista nas formulações dos colonos, particularmente em seus projetos emancipacionistas." Ela lembra ainda as pesquisas sobre essas formas de pensamento feitas por Mota nas obras dos chamados "intérpretes do Brasil" no século 20, entre os quais Antonio Candido, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda.

"A conferência do historiador tem um significado mais profundo, pois se trata de um reencontro com um dos fundadores do IEA num momento especialmente importante para se refletir - diante de uma nação em crise -sobre o significado da história das mentalidades e das ideologias."

Professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, onde lecionou durante quatro décadas, e professor honorário do IEA, Mota é atualmente professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi também professor da Escola de Direito da FGV-SP e diretor da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Autor de dezenas de livros e inúmeros artigos, recebeu em 2011 o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra.

Para assistir presencialmente à conferência é preciso efetuar inscrição prévia, mas também será possível acompanhá-la ao vivo pela internet. O evento é uma realização do IEA, com apoio do "Jornal da USP" e do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição (Nele).

Formas de Pensamento, Ideologias e Mentalidades

12 de junho - 15h

Sala de Eventos do IEA, rua da Praça do Relógio, 109, 5º andar, Cidade Universitária, São Paulo

Evento gratuito, aberto ao público e com inscrição prévia - Transmissão ao vivo pela internet

Mais informações: Claudia Regina Pereira (clauregi@usp.br), telefone: (11) 3091-1686

Página do evento: http://www.iea.usp.br/eventos/pensamento-ideologias-mentalidades

Foto: Leonor Calasans/IEA-USP

por Mauro Bellesa