Rita Salema é a mandatária da Aliança

Rita Salema, conhecida atriz portuguesa, é a mandatária do partido Aliança às europeias. "Acredito em pessoas e acredito em projectos novos que podem fazer a diferença e mudar o que precisa de ser mudado", refere Rita Salema justificando o apoio à Aliança. "Há momentos em que é preciso sermos protagonistas e pormos as nossas forças, capacidade, saberes, disponibilidade ao serviço das causas e das equipas em que acreditamos. Paulo Sande e toda a lista da Aliança para as europeias mostram que é possível trazer gente nova, competente e com provas dadas para a política".

Paulo Sande, que lidera a lista, sente-se "honrado" com a presença da atriz na campanha. "A nossa mandatária tem-se destacado nas áreas do Teatro, Televisão e Ensino. Viemos para fazer diferente e por isso damos também um sinal de que valorizamos a Cultura e a intervenção cívica de todos os cidadãos, seja qual for a profissão ou o sector de que provenham", sublinha o candidato.

A Aliança, partido fundado por Pedro Santana Lopes, participa pela primeira vez num acto eleitoral.