Projeto Caetanear promove palestra e mostra de filmes gratuitos sobre obra de Caetano Veloso

O projeto Caetanear promove gratuitamente nesta terça-feira (12), a terceira edição do ciclo de palestras "Outras Palavras", na Casa Rosada (Barris) e mostra de filmes sobre a obra de Caetano Veloso na Sala Walter da Silveira (Biblioteca dos Barris).

A última edição do "Outras Palavras" será ministrada pelo escritor, cineasta e jornalista Raul Moreira, que irá abordar a obra de Caetano Veloso e Gregório de Mattos, além das suas contribuições com a composição 'Triste Bahia', analisando aspectos a partir dos quais as respectivas obras e o viver dos dois artistas convergem. O evento será realizado a partir das 19h, na Casa Rosada (Barris) e contará ainda com performance artística e karaokê para interação do público.

Na apresentação "Caetano Veloso e Gregório de Mattos: aportes sobre tempos regidos por uma 'Triste Bahia'", Raul Moreira fala sobre a importância das obras do escritor e compositor, cada um em sua vertente, responsáveis pela construção e afirmação em tempos históricos e míticos distintos de diversas camadas que constituem o imaginário da Bahia, principalmente de Salvador e do Recôncavo.

Em pleno AI-5, no final dos anos 1968, justamente no período em que lançou Gregório de Matos - Obra Poética, em sete volumes, James Amado afirmou que o então jovem Caetano Veloso era a encarnação de Gregório de Mattos, que ficou conhecido pela alcunha de "Boca do Inferno". Quatro anos depois, o tropicalista de Santo Amaro, exilado em Londres, lança o LP Transa, considerado uma obra-prima na qual destaca-se "Triste Bahia", baseada no famoso soneto do poeta barroco.

Ainda no mesmo dia, às 18h, será realizada a abertura da mostra de filmes sobre a obra de Caetano Veloso, na Sala Walter da Silveira (Biblioteca dos Barris). A mostra segue nos dias 13 e 14, às 17h e 19h. As sessões são gratuitas, com classificação de 14 anos.

Serão exibidos os curtas resultantes da Oficina Cinema Transcendental, que integra o projeto, e também filmes relacionados à obra de Caetano Veloso e movimentos culturais de seu tempo. Dentre os curtas produzidos durante o Caetanear serão exibidos "Oroboro", "Um por Um" e "Bandeira Branca Enfiada em Pau Forte", este último tem como inspiração o poema "Triste Bahia".

Sobre o projeto

O projeto é resultado de um processo de pesquisa, que envolve criação e experimentação de diversas formas expressivas cênico-cinematográficas, a partir do legado de Caetano Veloso nos seus mais de 50 anos de atividade artística. Toda a obra e história de vida de um dos mais importantes poetas, filósofos, músicos e escritores brasileiros irá servir de inspiração para mais de 100 artistas envolvidos em Caetanear. Dentre as ações artísticas, ainda serão realizadas oficinas, três palestras, mostra de filmes, performances, festa, ensaios abertos e show.

Caetanear é um projeto desenvolvido pela sinergia e união do Território Sirius Teatro, União Instável Criações, Voo Audiovisual, Digital Film e Multi Planejamento Cultural. O projeto foi contemplado no Edital Gregórios, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador e no programa Iberescena 2019 - Apoio à Coprodução de Espetáculos Iberoamericanos de Artes Cênicas.

Mais informações no site www.territoriosirius.com.br.

Serviço:

Outras Palavras com Raul Moreira

"Caetano Veloso e Gregório de Mattos: aportes sobre tempos regidos por uma 'Triste Bahia'" com Raul Moreira + performance e karaokê

Data: 12 de março

Horário: 19h

Local: Casa Rosada (Tv. dos Barris, 30 - Barris)

Gratuito

Mostra de filmes Caetanear

Filmes sobre a obra de Caetano Veloso

12/3 às 18h

13 e 14/3 às 17h e 19h

Local: Sala Walter da Silveira (Rua General Labatut, 27, Subsolo da Biblioteca dos Barris)

Classificação: 14 anos

Gratuito

