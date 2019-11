Cinco lições do golpe na Bolívia, por Atilio A. Borón

A tragédia boliviana ensina eloquentemente várias lições que nossos povos e forças sociais e políticas populares devem aprender e registrar em suas consciências para sempre. Aqui, uma breve enumeração, em tempo real, e como um prelúdio para um tratamento mais detalhado no futuro.





Primeiro, não importa o quanto a economia seja gerenciada de maneira exemplar como o governo de Evo, o crescimento, a redistribuição, o fluxo de investimentos são garantidos e todos os indicadores macro e microeconômicos são aprimorados, a direita e o imperialismo nunca aceitarão um governo que não serve a seus interesses.



Segundo, precisamos estudar os manuais publicados por várias agências americanas e seus porta-vozes disfarçados de acadêmicos ou jornalistas para poder perceber os sinais ofensivos a tempo. Esses escritos invariavelmente destacam a necessidade de destruir a reputação do líder popular, que no jargão especializado é chamado de assassinato de personagem como ladrão, corrupto, ditador ou ignorante. Essa é a tarefa confiada aos comunicadores sociais, auto-proclamados como "jornalistas independentes", que em favor de seu controle quase monopolista da mídia perfuram o cérebro da população com tais difamações, acompanhadas, no caso em questão, por mensagens de ódio dirigidas contra os povos nativos e os pobres em geral.



Terceiro, diante do exposto acima, é a vez da liderança política e das elites econômicas reivindicarem "uma mudança", encerrando a "ditadura" de Evo que, como escreveu Vargas Llosa há alguns dias, é um "demagogo que quer eternizar em poder ". Suponho que ele estará brindando com champanhe em Madri quando vir as imagens das hordas fascistas saqueando, queimando, acorrentando jornalistas a um poste, "tosando uma prefeita e pintando-a de vermelho e destruindo as atas da última eleição para cumprir o mandato de Don Mario e libertar a Bolívia de um demagogo do mal. Menciono o caso dele porque foi e é o imoral porta-estandarte desse ataque vil, desse crime sem limites que crucifica as lideranças populares, destrói uma democracia e instala o reino de terror encarregado de gangues contratadas para repreender um povo digno que a audácia de querer ser livre.



Quarto: as "forças de segurança" entram em cena. Nesse caso, estamos falando de instituições controladas por várias agências, militares e civis, do governo dos Estados Unidos. Eles os treinam, os armam, fazem exercícios conjuntos e os educam politicamente. Tive a oportunidade de verificar quando, a convite de Evo, abri um curso sobre "Anti-imperialismo" para oficiais superiores das três armas. Naquela ocasião, fiquei impressionado com o grau de penetração dos slogans americanos mais reacionários herdados da era da Guerra Fria e com a irritação inexpressiva causada pelo fato de um indígena ser presidente de seu país. O que essas "forças de segurança" fizeram foi sair da cena e deixar o campo livre para o desempenho descontrolado das hordas fascistas - como aqueles que agiram na Ucrânia, na Líbia, no Iraque, na Síria para derrubar ou tentar fazê-lo. Neste último caso, líderes incômodos para o império - e assim intimidam a população, a militância e o governo. Ou seja, uma nova figura sociopolítica: o golpe militar "por omissão", permitindo que as quadrilhas reacionárias, recrutadas e financiadas pela direita, imponham sua lei. Uma vez que o terror reina e antes da indefesa do governo, o resultado era inevitável.



Quinto, a segurança e a ordem pública nunca deveriam ter sido confiadas na Bolívia a instituições como a polícia e o Exército, colonizadas pelo imperialismo e seus lacaios da direita indígena. Quando a ofensiva contra Evo foi lançada, foi escolhida uma política de apaziguamento e não resposta às provocações dos fascistas. Isso serviu para encorajá-los e aumentar a aposta: primeiro, exija cédula; depois, fraude e novas eleições; a seguir, eleições mas sem Evo (como no Brasil, sem Lula); depois, renúncia de Evo; finalmente, dada sua relutância em aceitar chantagens, semeie o terror com a cumplicidade da polícia e das forças armadas e force Evo a renunciar. Do manual, tudo do manual. Vamos aprender essas lições?

*Atilio Boron é professor de ciência política na Universidade de Buenos Aires.



Fonte: Pagina12

Tradução: Redação do Portal Vermelho

http://www.vermelho.org.br/noticia/324613-1

Foto: By Canal 7 de Jujuy - https://www.youtube.com/watch?v=HIiZpsjy0t8, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83320544