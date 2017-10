"Micropigmentação de sobrancelhas é uma técnica ultrapassada", alerta especialista

Conheça procedimentos que corrigem falhas e dão volume nos pelinhos sobre os olhos





Há quem acredite que nos detalhes é que mora a diferença. A frase ganha ainda mais sentido quando se trata da sobrancelha. O que parece apenas uma pequena faixa de pelo acima dos olhos é na verdade é um dos principais itens para valorizar o rosto. Nunca se falou tanto em cuidados com os fios.

Certamente, uma das técnicas mais procuradas por quem quer embelezar o olhar é a micropigmentação de sobrancelhas, que ganhou status de desejo de várias mulheres nos últimos anos. Embora ainda em alta, o procedimento já está tecnicamente ultrapassado.

"A micropigmentação de sobrancelhas é uma técnica ultrapassada. Hoje em dia, temos a DermoLev, que já é uma evolução da própria dermopigmentação. A micropigmentação deixa a pele com excesso de pigmentos e muitos clientes podem estranhar o resultado. Enquanto a dermolev promove efeito natural", disse Jane Muniz, mestre em visagismo facial, cabeleireira e sócia-fundadora do Spa das Sobrancelhas.

Existem diversos procedimentos indicados para quem quer corrigir falhas nas sobrancelhas:

Henna: É uma técnica perfeita para disfarçar falhas e imperfeições de forma natural e temporária. A aplicação do produto é feita nos pelos e na pele e segue a tendência degradé, trazendo mais volume às sobrancelhas e naturalidade ao olhar. O procedimento é rápido, indolor e dura até 7 dias!

Fio a Fio: A Fio a Fio é uma técnica inovadora, é excelente em promover realismo. A técnica é recomendada para pessoas que possuem no mínimo 50% de densidade nos fios para não ficar com ar artificial. Dura de 8 meses a 1 ano, sendo necessário revisão após 21 dias.

Megahair de Sobrancelhas: Técnica conhecida como extensão das sobrancelhas. Corrige de forma instantânea e provisoriamente as falhas por meio de colagem dos fios de seda na região, proporcionando volume e naturalidade nas sobrancelhas. Durabilidade: até 7 dias.

Dermolev: É considerada a evolução da dermopigmentação. E como o próprio nome diz é um procedimento mais leve, menos invasivo e natural. Com técnicas que atendem a todos os formatos de sobrancelhas, sendo baixa, média ou com alta densidade de fios, cada sobrancelha pode ser aprimorada com esta técnica. Esse procedimento dura de 8 a 18 meses e é realizado em toda a extensão das sobrancelhas para produzir o efeito de luz e sombra desejado.

A técnica pode ter uma manutenção a ser realizada dentro de 30 dias. Isso garante que o pigmento foi fixado uniformemente e sem falhas. A duração do procedimento varia de acordo com o cuidado de cada mulher e também possui uma variação por conta do tipo de pele e absorção de cada pessoa.

A DermoLev é realizada na epiderme da pele enquanto as outras técnicas são realizadas em camadas mais profundas. Somente é contraindicada para pessoas com queloides, grávidas ou em tratamentos com ácidos.

As principais diferenças entre a Dermolev e a dermopigmentação é que a dermopigmentação causa um pouco mais de dor por ser mais invasiva e, além disso, não a graduação suave de luz e sombra, promovendo um degradê na sobrancelha, trazendo muito mais naturalidade ao olhar.

"Para as clientes a principal diferença na dermopigmentação, é que o pigmento é aplicado por toda sobrancelha de maneira igual. Isso causa uma sensação de artificialidade. Sem contar o retoque constante por conta da quantidade de pigmento aplicado.", explica Jane Muniz.

Foto Divulgação / Black Comunicação