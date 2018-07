Guerra climática? General iraniano acusa Israel de roubar chuva e neve

O chefe da Organização de Defesa Civil do Irã acusou Israel de manipular o clima para impedir a chuva sobre o Irã "roubando nuvens", informou o portal de notícias israelense, ynetnews.

O general de brigada iraniano Gholam Reza Jalali disse que o clima do país tem mudado, o que provam os estudos de cientistas iranianos.

"Estamos enfrentando um problema de roubo de nuvens e neve", declarou o militar iraniano, citado pelo Ynetnews.

Segundo Jalali, "Israel e outro país na região têm equipes conjuntas, cujo trabalho é garantir que as nuvens que entram no céu sobre o Irã sejam incapazes de trazer chuva".

O general acrescentou que nos últimos quatro anos, todos os picos montanhosos acima de 2,2 mil metros em toda a região desde o Afeganistão até o mar Mediterrâneo têm estado cobertos com neve com exceção do Irã.

Porém, o chefe do serviço meteorológico do Irã, Ahad Vazife, afirmou que a instituição não dispõe de tais dados, acrescentando que "o Irã está sofrendo de uma seca prolongada, mas esta é uma tendência global que não se aplica apenas ao Irã".Não é a primeira vez que um funcionário iraniano acusa países adversários de roubarem chuva.

O ex-presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, acusou os países ocidentais de desenvolverem planos para "causar uma seca" no Irã, lembrou o Ynetnews.

http://www.iranews.com.br/guerra-climatica-general-iraniano-acusa-israel-de-roubar-chuva-e-neve/