1º de Maio: o maior estádio do mundo fica na Coreia do Norte

Rungnado 1º de Maio. Este é o nome do maior estádio do mundo, localizado em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. A denominação deriva da ilha fluvial de Rungna, no Rio Taedong, próximo ao local de sua construção, e do Dia dos Trabalhadores, uma vez que o estádio foi inaugurado em 1º de maio de 1989.

Com capacidade para impressionantes 150 mil pessoas sentadas, ele é reconhecido internacionalmente como o maior estádio do mundo. Os jornais esportivos frequentemente divergem entre si nas posições inferiores da lista de maiores estádios do globo.

De acordo com o site britânico Business Insider, o segundo maior estádio é o Camp Nou (Barcelona). Já o também britânico The Sun coloca em sua lista uma série de estádios de universidades americanas entre os dez maiores. Outro jornal inglês, o The Guardian posiciona em seu ranking um estádio da Índia, um da Malásia e o Azteca do México no topo das gigantescas construções esportivas. Mas, em todos esses casos, o Rungnado sempre aparece por unanimidade em primeiro lugar.

Entretanto, o estádio norte-coreano não costuma receber jogos de futebol. A maioria das partidas da seleção nacional é disputada no Estádio Kim Il Sung. Os grandes eventos no Estádio 1º de Maio são as edições do tradicional festival artístico Arirang.

Contudo, foi em um evento internacional de luta livre, em 1995, que o estádio recebeu o seu maior público. Maior até que suas arquibancadas comportam: 190 mil pessoas. Além disso, recebeu as cerimônias de abertura e de encerramento do 13º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, logo após ser inaugurado.

A arquitetura do estádio é inspirada em uma magnólia, a flor típica da Coreia do Norte. São 16 arcos que sobem do chão até mais de 60 metros de altura e compõem a fachada e o teto do estádio.

Sua área de construção é de cerca de 166.000 m² e o espaço total do terreno é de cerca de 207.000 m².

O estádio esteve fechado para reformas em 2014 mas, ao contrário da maioria de estádios de futebol pelo mundo, as reformas não diminuíram sua capacidade.

