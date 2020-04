PAN LISBOA DEFENDE DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS

PARA TODA A POPULAÇÃO

Lisboa, 09 de abril de 2020 - O Grupo Municipal de Lisboa do PAN - Pessoas-Animais-Natureza enviou um requerimento à Câmara Municipal de Lisboa no qual defende que a autarquia deve proceder com caráter de urgência à distribuição generalizada ou venda controlada de máscaras a toda a população, como medida de prevenção de propagação do novo coronavírus.

O Grupo Municipal do PAN questionou também o executivo sobre se já foram procuradas soluções junto do tecido empresarial local e/ou nacional para aumentar o número de máscaras fabricadas, para que sejam garantidas as quantidades necessárias para os técnicos de saúde e outros agentes que estão mais expostos ao novo coronavírus, bem como distribuídas de forma equitativa a toda a população.

Apesar das orientações das Organizações de Saúde estarem em permanente atualização quanto ao uso das máscaras por parte da população, a sua utilização generalizada pela população já é praticada noutros países. No entanto, tal não se verifica em Portugal, onde este equipamento de proteção não está a ser disponibilizado, nem mesmo às pessoas infetadas e que coabitam com outras pessoas, sendo da sua inteira responsabilidade encontrar um bem que não está disponível para venda no mercado, não podendo assim cumprir as recomendações que lhes são transmitidas pelos médicos que as acompanham telefonicamente.

O Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, que integra os diretores das diversas faculdades de medicina do país, recomenda a utilização generalizada de máscaras como medida de controlo da transmissão de infeções respiratórias, afirmando ainda que, para além deste equipamento de proteção poder contribuir para a diminuição da propagação da Covid-19 neste momento, poderá ser igualmente indispensável no futuro, para a prevenção do aparecimento de novos surtos.

O Deputado Municipal do PAN, Miguel Santos, sublinha o papel que as autarquias locais podem ter no apoio à população, nomeadamente no que respeita ao acesso às medidas de autoproteção - "a Câmara Municipal deve ser uma força motora também no que respeita a garantir o acesso a este tipo de medidas de autoproteção, em particular pela população mais vulnerável, a par da promoção do tecido empresarial local, canalizando, com o devido apoio, as suas aptidões para esta necessidade de resposta urgente".