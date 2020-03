Berlim e o mundo do cinema não querem prisão do Urso de Ouro

A direção do Festival Internacional de Cinema de Berlim divulgou nota, enviada ao governo iraniano, para não ser preso o cineasta Mohammad Rasoulof, premiado com o Urso de Ouro, por seu filme Não há Nenhum Mal, no dia 29 de fevereiro. Segue a íntegra do texto:

Rui Martins, correspondente, esteve no Festival de Berlim:

"O Festival Internacional de Cinema de Berlim ficou consternado ao saber da ordem

de encarceramento iminente emitida pelas autoridades iranianas contra o renomado

diretor Mohammad Rasoulof.

O filme de Rasoulof, There is no Evil, recebeu o Urso de Ouro de Melhor Filme na

Berlinale 2020 em 29 de fevereiro.

Em seus filmes, Mohammad Rasoulof enfoca a situação social em seu país de origem.

Como punição por sua obra cinematográfica, vista pelo judiciário como "propaganda

contra o sistema", Rasoulof já havia sido condenado em 2019 a um ano de prisão e a

uma proibição de dois anos de exercer sua profissão.

Desde então, ele não tem permissão para deixar o Irã. Consequentemente, ele foi

incapaz de aceitar pessoalmente seu Urso de Ouro na Berlinale. A sentença ainda

não havia sido cumprida.

Em 4 de março, no entanto, Mohammad Rasoulof recebeu ordem do juiz de apelação em

Teerã para iniciar seu período de encarceramento.

A Berlinale está fundamentalmente comprometida com a liberdade de expressão e a

liberdade das artes. Portanto, o festival protesta contra a sentença de prisão

do diretor Mohammad Rasoulof.

"Estamos profundamente preocupados com a ordem de encarceramento de Mohammad

Rasoulof. É chocante que um diretor seja punido com tanta força por seu trabalho

artístico ", afirmam os diretores da Berlinale, Mariette Rissenbeek e Carlo

Chatrian. "Esperamos que as autoridades iranianas revisem em breve o julgamento".

Por sua vez diversas entidades internacionais de cinema e importantes cineastas como

Wim Wenderstambém pediram a imediata libertação do diretor Mohammada Rasoulof, num

texto que reproduzimos:

Chamada urgente para a libertação do cineasta realizdador Mohammad Rasoulof, em fase

de prisão no Irã:

A Academia Europeia de Cinema, o Festival de Cannes, a Deutsche Filmakademie, a

Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, a Filmfest Hamburg, o IDFA - Festival

Internacional de Documentários de Amsterdã, o Festival Internacional de Cinema de

Roterdã (IFFR), o Netherlands Film Fund e a Accademia del cinema italiano-Premi

David di Donatello desejam expressar sua profunda preocupação com o iminente

encarceramento do diretor iraniano Mohammad Rasoulof.

Rasoulof, que já ganhou prêmios em Cannes, acaba de ganhar o Urso de Ouro no

70. Festival Internacional de Cinema de Berlim por seu último trabalho. NÃO HÁ NENHUM

MAL, como seus filmes anteriores, lança um olhar crítico sobre as consequências da

vida sob regime autoritário.

Mohammad Rasoulof acaba de ser convocado pelo Ministério Público para Ofensas

Relacionadas à Mídia e Cultura para cumprir um ano de prisão. Em 23 de julho de 2019,

o Tribunal Revolucionário Iraniano havia condenado o diretor a um ano de prisão e a

uma proibição de dois anos de trabalhar como diretor por suposta propaganda contra o

governo ", além de impor uma proibição de dois anos de deixar o país e se envolver

em qualquer atividade social ou política.

"Convocar-me para cumprir minha sentença de prisão revela apenas uma pequena fração

da intolerância e raiva que é característica da resposta do regime iraniano às

críticas. Muitos ativistas culturais estão presos por criticar o governo. A

disseminação generalizada e incontrolável do Covid-19 o vírus nas prisões iranianas

põe em risco suas vidas seriamente. Essas condições exigem uma resposta imediata da

comunidade internacional ". Mohammad Rasoulof

Protestamos veementemente contra a convocação de Mohammad Rasoulof e exortamos

urgentemente as autoridades iranianas a garantir sua segurança e saúde. Também pedimos

que as acusações contra Mohammad Rasoulof sejam retiradas e que a proibição de viagens

contra ele seja levantada imediata e incondicionalmente e convocamos festivais ao

redor do mundo, cinemas e todos os artistas a fazerem o mesmo.

Wim Wenders, Presidente da Academia Européia de Cinema, declara: "Nosso colega

Mohammad Rasoulof é um artista que continua nos contando uma realidade sobre a qual

nós pouco saberíamos. situações extremas, situações que nenhum ser humano deve ser

forçado a experimentar. Precisamos de vozes como a de Mohammad Rasoulof, vozes em

defesa dos direitos humanos, liberdade e dignidade ".

Ulrich Matthes, presidente da Deutsche Filmakademie, acrescenta: "Mohammad Rasoulof é

um artista notável cujos filmes profundamente humanos sobre liberdade e opressão

atingiram tantas pessoas em todo o mundo ao longo de sua carreira. Ele é um mestre

representativo do cinema iraniano: uma rica cultura cinematográfica que nos forneceu

algumas das histórias mais convincentes sobre a condição humana. Os filmes de

Mohammad Rasoulof não apenas nos falam sobre a vida no Irã, mas também nos falam na

linguagem universal do cinema para promover empatia e paz. Precisamos de artistas

como Mohammad Rasoulof para poder levantar a voz sem medo de represálias ".

Rui Martins, correspondente em Genebra.

