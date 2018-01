Fidel Castro: Um momento decisivo na história de Cuba

8 de janeiro de 1959.- Fidel faz sua entrada em Havana na frente da Caravana da Liberdade. Caminhe pelas principais ruas e avenidas da cidade. Ele pára e entra no Palácio Presidencial onde ele pronuncia um breve discurso.

"Você gostaria de saber qual a emoção que o líder da Serra sente ao entrar no Palácio. Eu vou confessar minha emoção: exatamente como em qualquer outro lugar da República ".

Então ele fala no acampamento militar de Columbia, onde termina a turnê da Caravana da Liberdade.

"Eu acho que este é um momento decisivo em nossa história, a tirania foi derrubada, a alegria é imensa e ainda há muito a ser feito. Não nos enganemos, acreditando que, a partir de agora, tudo será fácil, talvez no futuro tudo seja mais difícil ".

Nesta data de 1969, Fidel pronunciou um discurso na inauguração da Policlínica del Valle del Perú, no município de Jaruco. Ele ressalta que as questões da saúde e da educação são prioridades porque servem as pessoas.

No que diz respeito aos estresses de saúde pública, não é apenas para curar as doenças doente, mas prevenir-se.

Em 1989, Fidel falou em Ciudad Libertad no acto central para o 30º aniversário de sua entrada em Havana. Exprime a responsabilidade que as novas gerações têm para consolidar e defender a Revolução.

"A tarefa de aperfeiçoar o socialismo é a tarefa estratégica da geração atual, a luta ideológica, a defesa do socialismo, a defesa da ofensiva ideológica imperialista; e não apenas com entusiasmo, não só com convicção e moral, mas também com pensamento, estudo, aprofundamento na análise de problemas ".

"Eu acho que temos que aprofundar a história do nosso país. Temos raízes históricas fabulosas, exemplos insuperáveis ​​em nossa história; temos que saber mais sobre a história de Cuba, e não apenas através da escola, através do alcance e da leitura ".

Em 2008, ele redigiu uma carta ao programa de televisão Mesa Redonda. Lembre-se do 49º aniversário de sua chegada à capital em frente à Caravana da Liberdade e ao ato realizado no antigo campo militar de Columbia.

"Lembro-me de Camilo e os pombos que aquela tarde iluminaram o cenário daqueles que sonhamos com o gozo pacífico dos direitos conquistados".

Ele também ressalta que, no dia 20 de janeiro, as novas eleições em Cuba serão realizadas e ele ressalta:

"Sou partidário decidido do voto unido".

Em 2011, ele elabora seu reflexo. Um ato atroz. Refere-se ao ataque contra a congressista democrata do Arizona, Gabrielle Giffords, enquanto participava de um ato político no distrito eleitoral de Tucson.

"Ela é a favor da reforma da imigração, pesquisa com células embrionárias e energias alternativas, medidas que a extrema direita detesta".

E em 2012, ele prepara a reflexão intitulada O melhor presidente dos Estados Unidos. Destaca os avanços tecnológicos que surgem no mundo atual que devem servir o bem-estar da humanidade.

Ele aborda a questão do perigo que representam as guerras nucleares para o futuro do mundo e afirma:

"Não é óbvio que o pior de tudo é a ausência na Casa Branca de um robô capaz de governar os Estados Unidos e prevenir uma guerra que coloca fim da vida de nossa espécie? Estou certo de que 90 por cento dos americanos inscritos, especialmente os hispânicos, os negros e o crescente número da classe média empobrecida, votariam pelo robô ". (Pensando em Americas-Sitio Fidel, Soldier of Ideas: www.fidelcastro.cu )





