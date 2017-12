Rouge encerrará festa do Camarote Tribus em Salvador

Primeiro camarote 'Friendly' aposta em shows ecléticos para agradar todas as tribos

O Carnaval de Salvador é a maior festa de rua do planeta, a capital baiana respira Carnaval até quarta-feira de cinzas e vem a cada ano se tornando mais democrática em todos os sentidos. Nos últimos anos, festas temáticas ganharam força e se transformaram em trios elétricos disputados e arrastaram pelas ruas de Salvador milhares de foliões com o melhor da música baiana.

Mas havia uma lacuna a ser preenchida neste trajeto de 4,5 km de extensão, onde a liberdade de todas as tribos pudesse ser manifestada com alegria e animação e através da visão empreendedora de empresários com a experiência do carnaval baiano, o Camarote Tribus. Diferente dos demais, o espaço irá ressaltar a importância e crescimento da diversidade musical, cultural e social.

O Camarote Tribus nasceu da vontade de confraternizar com alegria e amor, com respeito as diferenças. O primeiro camarote friendly do Circuito Barra-Ondina anuncia sua programação - e a novidade fica por conta do fenômeno pop, Grupo Rouge com a "turnê 15 anos". Dona de hits como "Brilha La Luna", "Ragatanga", "Um anjo veio me falar" e "Vem ser uma Pop Star", as meninas Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Luciana Andrade estarão fazendo a festa para os foliões do camarote e convidados especiais.

O Camarote Tribus terá todo dia atrações, shows especiais e DJs comandando a festa sempre das 18h às 05h. O espaço terá sistema open bar e praça de alimentação.

Confira a grade de atrações do camarote:

Dia 08/02/18 - Soul Tambor e Axé 90 graus

Dia 09/02/18 - Lia Clark, Mulher Pepita e Banda Uó

Dia 10/02/18 - DJs Hansell Leyva (EUA), Cacá Werneck, Ober e Erik Vilar

Dia 11/02/18 - Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco, DJ Rodolfo Bravat e Festa Treta

Dia 12/02/18 - Boteco do Massay e convidados

Dia 13/02/18 - Grupo Rouge

Ingressos (1º lote):

Dia 08/02/18 - R$ 300

Dia 09/02/18 - R$ 350

Dia 10/02/18 - R$ 350

Dia 11/02/18 - R$ 360

Dia 12/02/18 - R$ 350

Dia 13/02/18 - R$ 350

Os acessos podem ser parcelados em até 3x sem juros para compras por dia - e em até 10x sem juros para compras de pacotes para curtir os 6 dias de festa. O pacote com todos os dias sai por R$ 1.800 reais. Os clientes que possuem cartão Itaucard possuem desconto e podem adquirir o pacote pelo valor de R$ 1.500 reais.

Os ingressos do primeiro lote podem ser adquiridos no site Compre Ingressos: www.compreingressos.com/tribus.

Open Bar:

O setor "Open Bar" do Camarote Tribus possuí um serviço com whisky, vodka nacional, cerveja, refrigerante e água. As bebidas serão servidas das 18h30 às 04h.(Foto: Divulgação)