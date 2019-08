Mais de 1 milhão de evacuados por furacão Lekima na China

Pequim, 10 ago (Prensa Latina) Mais de um milhão de pessoas têm sido evacuadas ante a chegada do furacão Lekima a China, informaram hoje as autoridades meteorológicas nacionais.

O evento climatológico tocou terra pela província de Zhejiang, na costa Leste do país à uma da madrugada hora local com ventos de 175 quilômetros por hora (Km/h), o equivalente a um furacão de categoria dois.



Desde ontem, o Centro Meteorológico Nacional de China emitiu uma alerta vermelha, a mais grave de uma escala de quatro, pela cercania do furacão, o nono da atual temporada.



Além dos evacuados, o poderoso fenômeno climatológico forçou a cancelamento quase 300 voos e a saída de 1.200 trens à medida que avançava lentamente para o interior da nação, segundo os relatórios.



Enquanto, mais de 100 mil pessoas foram transladadas a centros de prevenção de desastres.



De acordo com o reporte do Centro meteorológico, devido ao furacão esperam-se em Zhejiang rajadas de vento extremas a mais de 180 km/h, bem como fortes chuvas nas províncias de Anhui, Fujian, Jiangsu e Zhejiang, bem como na municipalidade de Shanghai. A autoridade central para o Controle de Inundações e Alívio da Seca emitiu uma circular para essas regiões e indicou ativar os sistemas de resposta de emergência a tempo dantes da chegada do furacão para reduzir possíveis danos.



Produto de Lekima esperam-se também inundações perigosas e é provável que três correntes principais do rio Yangtzé, o mais longo da China, excedam os níveis de alerta.



De seu lado, o Ministério de Gerenciamento de Emergências ordenou realizar uma melhor inspeção e manutenção dos sistemas de drenagem e as instalações de controle de rajadas nas zonas urbanas para evitar graves perdas humanas e materiais.



Também declarou extremar a preparação face à futura evacuação e realocação dos danificados.



