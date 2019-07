México: saldo de feminicídios em 8 meses deixa 3.400 órfãos

México, (Prensa Latina) A violência feminicida no México deixou ao redor de 3.400 menores órfãos nos últimos oito meses, declarou no fim de semana a diretora de Vida Livre de Violência, do Instituto Nacional das Mulheres, Fabiola Alanís Sámano.

Ao instalar a primeira de 32 mesas de acesso à justiça para as mulheres e meninas, nas quais se ventilarão casos de mortes violentas, a servidora pública assegurou que no mais tardar em abril de 2020 se terá um censo com o número exato de órfãos nestas condições.

Além de quantificar estas vítimas da violência feminicida, as mesas de trabalho têm o propósito de brindar atenção, proteção e segurança às mulheres e aos seus filhos com a coordenação de diferentes dependências.

Alanís Sámano mencionou que ainda que não há um registro exato, 'estamos calculando que se trata de ao redor de 3.00 meninos, meninas e adolescentes que ficaram na orfandade nos últimos oito meses'.

Na coleta de dados trabalham as promotorias especializadas dos estados, a Comissão de Atenção a Vítimas, os institutos municipais e estatais da Mulher e o Sistema de Proteção Integral dos Direitos das Meninas, Meninos e Adolescentes.

O censo de vítimas, afirmou, procura identificar e visibilizar a estes menores, já que o tema 'é uma das grandes preocupações' em matéria de justiça da atual administração federal.

A diferença de governos passados, o de López Obrador disse que a prioridade está na gente que mais o precisa e, em particular, no tema de acesso à justiça a crianças e adolescentes em situação de orfandade, expressou.

Segundo o Secretariado Executivo do Sistema Nacional de Segurança Pública, nos primeiros cinco meses de 2019 perpetraram-se 369 feminicídios no país, isto é, 2.44 delitos deste tipo ao dia, em média.

Veracruz encabeça a lista dos assassinatos por razões de gênero, seguido pelos estados mexicanos de Puebla, Chihuahua, Novo León, Sonora, Jalisco, Tabasco, Cidade do México e Coahuila.

